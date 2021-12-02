В Австрії пацієнту ампутували не ту ногу: лікарка заплатить штраф у 2,7 тис. євро

В Австрії лікарка переплутала у пацієнта здорову ногу із хворою, і 82-річному чоловікові ампутували не ту кінцівку.

За недбалість хірургиню оштрафували на 2,7 тисяч євро, повідомляють у The Guardian.

Літній пацієнт страждав від багатьох захворювань, через які йому призначили ампутацію лівої ноги.

Але у травні 2021-го під час операції пацієнтові відрізали праву ногу, а помітили це лише через 2 дні під час перев’язки.

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Як пояснили в клініці, перед операцією пацієнту неправильно позначили ногу, яку необхідно було відтяти.

"Ми глибоко шоковані тим, що, незважаючи на стандарти якості, 82-річному чоловікові… ампутували неправильну ногу. На жаль, помилка, коли праву ногу видалили замість лівої, сталася в результаті низки прикрих обставин", – йдеться в повідомленні лікарні.

Головний лікар публічно вибачився перед пацієнтом, а 82-річному дідусю призначили психологічну допомогу та повторну операцію з ампутації лівої ноги.

Але невдовзі пацієнт помер, а його вдова подала до суду на лікарку, яка оперувала її чоловіка.

Хірургиня сказала, що причиною помилки став "людський фактор".

Австрійський суд оштрафував її на 2,7 тис. євро. Також вона мала сплатити 5 тис. євро вдові постраждалого пацієнта, але стара жінка померла, не дочекавшись рішення суду.

Після інциденту хірургиня перевелася до іншої клініки і може оскаржити винесений вирок.

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