В Австрії пацієнту ампутували не ту ногу: лікарка заплатить штраф у 2,7 тис. євро

Яна Осадча журналіст
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2 грудня 2021

В Австрії лікарка переплутала у пацієнта здорову ногу із хворою, і 82-річному чоловікові ампутували не ту кінцівку. 

За недбалість хірургиню оштрафували на 2,7 тисяч євро, повідомляють у The Guardian. 

Літній пацієнт страждав від багатьох захворювань, через які йому призначили ампутацію лівої ноги. 

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Але у травні 2021-го під час операції пацієнтові відрізали праву ногу, а помітили це лише через 2 дні під час перев’язки.

 Фото: Depositphotos/2davit85

Як пояснили в клініці, перед операцією пацієнту неправильно позначили ногу, яку необхідно було відтяти.

"Ми глибоко шоковані тим, що, незважаючи на стандарти якості, 82-річному чоловікові… ампутували неправильну ногу. На жаль, помилка, коли праву ногу видалили замість лівої, сталася в результаті низки прикрих обставин",йдеться в повідомленні лікарні.

Головний лікар публічно вибачився перед пацієнтом, а 82-річному дідусю призначили психологічну допомогу та повторну операцію з ампутації лівої ноги.

Але невдовзі пацієнт помер, а його вдова подала до суду на лікарку, яка оперувала її чоловіка.

Хірургиня сказала, що причиною помилки став "людський фактор".

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Австрійський суд оштрафував її на 2,7 тис. євро. Також вона мала сплатити 5 тис. євро вдові постраждалого пацієнта, але стара жінка померла, не дочекавшись рішення суду.

Після інциденту хірургиня перевелася до іншої клініки і може оскаржити винесений вирок.

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