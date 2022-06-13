Росіяни взяли в полон понад 30 водіїв, які евакуювали людей із зони бойових дій

Яна Осадча журналіст
6395
13 червня 2022

Росіяни понад 2 місяці утримують у полоні щонайменше 33 водія-волонтера, двоє з яких потребують негайної медичної допомоги.

Про це "Українській правді. Життя" повідомили родичі та близькі бранців.

Водіїв затримали, коли вони їхали забирати своїх родичів із зони бойових дій чи вивозили з Маріуполя інших мирних мешканців.

Їх звинувачують у "тероризмі" і хочуть ув’язнити на 5-10 років. Серед них немає жодного військового.

 Водії, які знаходяться у полоні

Спершу людей тримали в окупованій Оленівці, але потім почали вивозити у СІЗО в Донецьку.

Наймолодшому водієві – 21 рік, а найстаршому – 59.

Незважаючи на те, що волонтери фактично перебувають у полоні, їх не включають у жодні списки.

Тому сім'ї вимагають, щоб в ОРДО визнали, що водії знаходяться на їхній території, та включили їх в списки на обмін.

"Ми б хотіли знати про умови, в яких зараз перебувають водії-волонтери. Ми хотіли б знати, чому вони там перебувають, тому що ніяких звинувачень не висувається. Щоб вони були включені в списки та згодом їх випустили. Незрозуміло, що росіяни їм інкримінують, якою доказовою базою користуються", – каже подруга одного з полонених Алевтина Шевцова.

Сім’ї полонених закликають надати лікарям і правозахисним організаціям доступ до полонених.

"Ми просимо, щоб до них допустили волонтерів Міжнародного комітету Червоного Хреста, адже мінімум двом з них потрібна негайна медична допомога", – додає Алевтина. 

Раніше було відомо, що в полоні у росіян з березня перебувають 25 водіїв-волонтерів.




 7255
Суспільство

Окупанти полонили 33 волонтерів та інкримінують їм "тероризм". Історії водіїв, які рятували людей у Маріуполі

Олена Барсукова
 14229
Суспільство

"Своя війна": три мами дітей з інвалідністю про їхню стару та нову реальність

Ситнік Ольга
 9118
Суспільство

Немовлят вкладали по двоє на сидіння: історія евакуації дитячого будинку з Харкова

Ганна Волкова

Головне на сайті


Суспільство

Окупанти полонили 33 волонтерів та інкримінують їм "тероризм". Історії водіїв, які рятували людей у Маріуполі

Олена Барсукова
Залізне містечко: в Ірпені облаштували тимчасове житло з вагонів
У ДСНС показали світлини-переможці дитячого конкурсу малюнків пса Патрона
Росіяни взяли в полон понад 30 водіїв, які евакуювали людей із зони бойових дій
Пісні російською майже зникли з радіо, але двомовність ефіру продовжується – Кремінь
У парламенті зареєстрували законопроєкт про заборону імпорту книг з Росії та Білорусі
Суспільство

"Своя війна": три мами дітей з інвалідністю про їхню стару та нову реальність

Ситнік Ольга
Суспільство

Немовлят вкладали по двоє на сидіння: історія евакуації дитячого будинку з Харкова

Ганна Волкова