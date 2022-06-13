Росіяни взяли в полон понад 30 водіїв, які евакуювали людей із зони бойових дій

Росіяни понад 2 місяці утримують у полоні щонайменше 33 водія-волонтера, двоє з яких потребують негайної медичної допомоги.
Про це "Українській правді. Життя" повідомили родичі та близькі бранців.
Водіїв затримали, коли вони їхали забирати своїх родичів із зони бойових дій чи вивозили з Маріуполя інших мирних мешканців.
Їх звинувачують у "тероризмі" і хочуть ув’язнити на 5-10 років. Серед них немає жодного військового.
|Водії, які знаходяться у полоні
Спершу людей тримали в окупованій Оленівці, але потім почали вивозити у СІЗО в Донецьку.
Наймолодшому водієві – 21 рік, а найстаршому – 59.
Незважаючи на те, що волонтери фактично перебувають у полоні, їх не включають у жодні списки.
Тому сім'ї вимагають, щоб в ОРДО визнали, що водії знаходяться на їхній території, та включили їх в списки на обмін.
"Ми б хотіли знати про умови, в яких зараз перебувають водії-волонтери. Ми хотіли б знати, чому вони там перебувають, тому що ніяких звинувачень не висувається. Щоб вони були включені в списки та згодом їх випустили. Незрозуміло, що росіяни їм інкримінують, якою доказовою базою користуються", – каже подруга одного з полонених Алевтина Шевцова.
Сім’ї полонених закликають надати лікарям і правозахисним організаціям доступ до полонених.
"Ми просимо, щоб до них допустили волонтерів Міжнародного комітету Червоного Хреста, адже мінімум двом з них потрібна негайна медична допомога", – додає Алевтина.
Раніше було відомо, що в полоні у росіян з березня перебувають 25 водіїв-волонтерів.