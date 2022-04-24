Мешканці Бучі під час бойових дій облаштували "кухню сили", щоб пережити окупацію. ФОТО

Мешканці міста Буча на Київщині, яке зазнало жорстоких руйнувань та де загинула велика кількість людей, в окупації влаштували у дворі кухню.
Історію виживання людей розповідають у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Облаштовану територію називають "місцем сили", вона працює і досі, хоча російські війська вже покинули місто.
На "кухні" є пічка, посуд, меблі і навіть рукомийник, який зробили зі старої пральної машинки.
|Ірина – душа кухні
Саме тут під час окупації знаходилися 13 місцевих мешканців, які не евакуювалися з міста.
|Тут пережили окупацію 13 людей
Люди кажуть, що в цьому просторі існують свої правила: не смітити, не сваритися, вітатися, прощатися, дякувати, тощо.
|"Оце анти-вони, анти-окупанти"
Головна тут – переселенка з Донецька Ірина.
|Рукомийник, який зробили зі старої пралки
Жінка показує великодні писанки і говорить:
"Оце анти-вони, анти-окупанти. Дрібнички культури, дрібнички життя. Які ми плекали, щоб вистояти. Ми збудували острівець цивілізації, щоб не збожеволіти".
|Святкувати перемогу сусіди збираються тут
За словами Ірини, кухню не будуть розбирати до кінця війни.
Люди збираються тут святкувати перемогу, а потім вона, ймовірно, стане одною з пам’яток війни.
|Що за кухня без кота!
Нагадаємо, шафку з півником, яка вціліла у зруйнованому будинку в Бородянці, передали музею Революції Гідності.
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