Мешканці Бучі під час бойових дій облаштували "кухню сили", щоб пережити окупацію. ФОТО

Мешканці міста Буча на Київщині, яке зазнало жорстоких руйнувань та де загинула велика кількість людей, в окупації влаштували у дворі кухню.

Історію виживання людей розповідають у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Облаштовану територію називають "місцем сили", вона працює і досі, хоча російські війська вже покинули місто.

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На "кухні" є пічка, посуд, меблі і навіть рукомийник, який зробили зі старої пральної машинки.

Ірина – душа кухні

Саме тут під час окупації знаходилися 13 місцевих мешканців, які не евакуювалися з міста.

Тут пережили окупацію 13 людей

Люди кажуть, що в цьому просторі існують свої правила: не смітити, не сваритися, вітатися, прощатися, дякувати, тощо.

"Оце анти-вони, анти-окупанти"

Головна тут – переселенка з Донецька Ірина.

Рукомийник, який зробили зі старої пралки

Жінка показує великодні писанки і говорить:

"Оце анти-вони, анти-окупанти. Дрібнички культури, дрібнички життя. Які ми плекали, щоб вистояти. Ми збудували острівець цивілізації, щоб не збожеволіти".

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Святкувати перемогу сусіди збираються тут

За словами Ірини, кухню не будуть розбирати до кінця війни.

Люди збираються тут святкувати перемогу, а потім вона, ймовірно, стане одною з пам’яток війни.

Що за кухня без кота!

Нагадаємо, шафку з півником, яка вціліла у зруйнованому будинку в Бородянці, передали музею Революції Гідності.

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