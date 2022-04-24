Мешканці Бучі під час бойових дій облаштували "кухню сили", щоб пережити окупацію. ФОТО

Яна Осадча журналіст
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24 квітня 2022

Мешканці міста Буча на Київщині, яке зазнало жорстоких руйнувань та де загинула велика кількість людей, в окупації влаштували у дворі кухню.

Історію виживання людей розповідають у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Облаштовану територію називають "місцем сили", вона працює і досі, хоча російські війська вже покинули місто.

На "кухні" є пічка, посуд, меблі і навіть рукомийник, який зробили зі старої пральної машинки.

 Ірина – душа кухні

Саме тут під час окупації знаходилися 13 місцевих мешканців, які не евакуювалися з міста.

 Тут пережили окупацію 13 людей

Люди кажуть, що в цьому просторі існують свої правила: не смітити, не сваритися, вітатися, прощатися, дякувати, тощо.

 "Оце анти-вони, анти-окупанти"

Головна тут – переселенка з Донецька Ірина.

 Рукомийник, який зробили зі старої пралки

Жінка показує великодні писанки і говорить:

 "Оце анти-вони, анти-окупанти. Дрібнички культури, дрібнички життя. Які ми плекали, щоб вистояти. Ми збудували острівець цивілізації, щоб не збожеволіти".

 Святкувати перемогу сусіди збираються тут

За словами Ірини, кухню не будуть розбирати до кінця війни.

Люди збираються тут святкувати перемогу, а потім вона, ймовірно, стане одною з пам’яток війни.

 Що за кухня без кота!

Нагадаємо, шафку з півником, яка вціліла у зруйнованому будинку в Бородянці, передали музею Революції Гідності.

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