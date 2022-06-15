Facebook та Twitter знищують пости про війну з цитатою загиблого Романа Ратушного

Після загибелі київського активіста Романа Ратушного, користувачі соцмереж почали активно поширювати допис з його думками про війну.

У ньому Роман написав: "Чим більше росіян ми вб’ємо зараз, тим менше росіян доведеться вбивати нашим дітям".

Але Facebook та Twitter розпізнали у цитаті мову ненависті та почали блокувати дописи з нею, повідомляє MediaSapiens.

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Алгоритми класифікували фразу як мову ворожнечі (hate speech). Про перший випадок блокування написав юрист та член Незалежної медійної ради Ігор Розкладай.

"Наразі, по кількості скарг небагато. Першою жертвою став сам Роман – твітер видалив цей пост. На фейсбуці першою стала Таміла Ташева, їй прилетів жовтий трикутник у профіль. Постраждали Рагу.лі, ще кілька френдів.

Я сподіваюся, що ФБ відреагує на цей кейс належно, але на це потрібен час, ну і врахуйте півдобову різницю в часі з Каліфорнією", – зазначив Розкладай.

Він додав, що Twitter вже забанив це повідомлення.

Скриншот з Twitter

З його слів, цитата формально є закликом до вбивства, а не defence speech (захисту). Саме тому систему треба буде "перевчити". Для цього має бути кілька прикладів, бо алгоритми розпізнають слова, а не емоції.

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Ігор Розкладай пояснив, що так само відбувалось з постами в Instagram та Facebook, коли користувачі публікували фото з хештегом #Буча та #Ірпінь.

На думку експерта цей кейс вкотре показує, що правила соцмереж стосуються лише мирного часу.

"Ми переконані, що такі правила мають бути більш універсальними. І вони з одного боку не мають допомагати агресору, навіть пасивно, а з іншого допомогти платформам не нести ризики і відповідальність і не дозволяти прояви екстремізму.

Проблема лише в тому, що Європа і Америка не були готові до такого середньовічного варварства у ХХІ ст. І, власне превентивно розробити такі правила ніхто не був готовий. Але, я бачу певні позитивні рухи і, сподіваюся, ми дійдемо і до появи таких правил", – додав Розкладай.