Якщо мама також служить: депутати пропонують дозволити йти в декрет чоловікам-військовим

У парламенті зареєстрували законопроєкт, який передбачає надання декретних відпусток не лише жінкам, а й чоловікам, у разі якщо обоє служать у збройних силах.

У травні 2021 року в Україні забезпечили рівні можливості матері і батька на догляд за дитиною і трудову діяльність. Однак ці норми не розповсюджувалися на військових.

"Хоча законодавчі акти з питань трудових відносин й містять норми, що формально закріплюють право жінки і чоловіка на відпустку для догляду за дитиною, на практиці чоловіки-військовослужбовці зіштовхуються з перешкодами у реалізації такого права", – йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

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Автори законопроєкту зазначають, що у мирний час правом на декретну відпустку можуть скористатися лише чоловіки, які виховують дитину самостійно. Військовослужбовці-чоловіки повинні обирати між вихованням дитини та військовою кар’єрою, водночас військовослужбовці-жінки не постають перед таким вибором, адже мають можливість скористатися декретною відпусткою.

"Аналізуючи чинне законодавство, можна дійти висновку, що у військових формуваннях існує особливе ставлення до жінок, яке перешкоджає не лише розвитку їхньої військової кар’єри, а також дискримінує чоловіків у доступі до певних соціальних гарантій, зокрема тих, що пов’язані з вихованням дітей", – вважають народні депутати.

Вони також зазначають, що більшість країн НАТО надають відпустку для догляду за дитиною військовослужбовцям-чоловікам на однакових умовах із жінками, до того ж із можливістю використовувати її частинами батьку та матері по черзі.

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