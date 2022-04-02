Жінка – на війні, допоки тато з дитиною: чи можливо виїхати чоловіку за кордон

Історія військовослужбовиці Ярини Чорногуз – одна серед тисяч. Жінка служить у Збройних силах України, а її колишній чоловік Олександр займається вихованням дитини.

Її точно не відпустять за кордон через контактну службу, а його – через те, що підпадає у категорію чоловіків призовного віку.

Їхню спільну доньку вивезли закордон друзі, але тепер батьки не можуть її забрати.

"УП.Життя" вирішила розібратися, чи може чоловік виїхати з дитиною за кордон, якщо мама – воює. Поспілкувалися безпосередньо з Яриною Чорногуз та з адвокатесою Яною Копитіною.

Ілюстративне фото. Автор: Bermix Studio / Unsplash

Чому батька не можуть випустити за кордон, якщо матір дитини – на війні?



У перші дні війни, на хвилі масової істерії, колишній чоловік військовослужбовиці відправив доньку Орисю зі своїми знайомими до Польщі. Він зробив це, не порадившись з матір'ю, але зі слів Ярини – з добрими намірами.

Указ президента від 24 лютого, який забороняє виїзд дієздатним чоловікам від 18 до 60, має обмаль винятків. Чоловік військовослужбовиці під них не підпадає.

Оскільки прикордонники відмовили у виїзді, колишній Ярини звернувся до військкомату. Там йому дали дивну пораду: позбавити маму батьківських прав. Тоді його б визнали єдиним опікуном в суді.

У такому випадку чоловіку могли б дозволити виїхати за кордон. Але він відмовився.

Інших варіантів батьку не запропонували.

"Нестерпно від думки, що ми обоє можемо загинути, а вона залишиться за кордоном сама у такому маленькому віці", – зазначає Ярина.

Теоретично є й інший вихід, жартома зазначає жінка. Вона називає його "задвухсотитись".

"Тоді, можливо, батька випустять за кордон до дочки. З довідкою про мою смерть.

Хоч я непевна, що і це переконало б прикордонників, що він єдина людина що живе з дитиною", – додає вона.

Ярина розуміє, що багато чоловіків можуть спробувати таким чином втекти з України. Але запевняє, що її колишній так не чинитиме.

"Мій колишній – активіст. Він точно не з тих чоловіків, який втече закордон. За місяць, коли ми намагалася вирішити питання з Орисею, крім активної позиції, записався у Тероборону", – розказує військовослужбовиця.

Ярина Чорногуз, фото з архіву

"Це – законодавча прогалина"

"Ця ситуація є однією з законодавчих прогалин. Наразі діє заборона для виїзду категорії чоловіків віком від 18 до 60 років. Є низка виключень, але конкретно цей випадок не підпадає під жодне з них. Бо в указі не прописана ситуація, коли мама – військовослужбовиця", – пояснює адвокатеса, керівниця практики судових спорів Юридичної компанії "Міллер" Яна Копитіна.

Загалом довести відсутність мами або тата в житті дитини складно, але можливо.

Проте навіть цей документ від органів опіки автоматично не позбавляє батьківських прав – все вирішується через суд.

Аби отримати позитивну відповідь, треба надати серйозні підстави. Тому зазвичай у дитини є двоє батьків, але виховує по факту один.

Хто може виїхати?

В Указі Президента від 24 лютого 2022 "Про введення воєнного стану в Україні" зазначені й виключення. Тобто деякі чоловіки можуть виїхати.

Це – багатодітні татусі (від 3 дітей) або батько дитини-інваліда.

Є також пункт про те, що це особи, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років. Але уточнень в Указі немає. Тут не зазначено про статус чи професію мами або будь-які інші фактори.

"Законодавчий механізм був скерований на унеможливлення спекуляцій. Але вийшла отака ситуація, свого роду сексизм, яку ніхто не передбачив", – додає адвокатеса.

Зараз для цієї сім'ї може спрацювати один варіант. Ввезти або вивезти дитину закордон можна за нотаріальною довіреністю третій особі. Тато віком від 18 до 60 або мама, яка перебуває на службі в ЗСУ перетнути кордон не зможуть.

Яна розповіла, що зараз на кордоні стається чимало проблемних ситуацій. Наприклад, коли тата з трьома дітьми не хотіли пропускати, бо у нього не було довідки про багатодітну сім'ю.

Також можуть виникнути складнощі, якщо дітей закордон вивозить вітчим. Тому рішенню виїхати за кордон має передувати підготовка документів, які доводять легітимність дій чоловіка.

Ілюстративне фото. Автор: Bermix Studio / Unsplash

Виняток: особистий дозвіл

Ситуація Ярини вирішилась завдяки публічності. Друзі у Facebook змогли вийти на керівництво Держприкордонслужби, а ті після розмов з військовослужбовицею, її колегами та колишнім чоловіком надали особистий дозвіл.

Чи повернеться чоловік в Україну з донькою найближчим часом чи поки лишиться там – питання для сім'ї Чорногуз лишається відкритим.

"Я б хотіла, щоб вони лишилися в безпеці. Моя донька пережила серйозну травму, коли бомби у Києві розривалися дуже близько.

Розумію, що вона така не одна, але зараз ми шукаємо найкраще рішення", – додала Ярина.

1 квітня під час засідання Верховної Ради прийняли законопроєкт, який спрощує розв'язання таких питань для сімей військовослужбовців.

Зокрема, від контракту звільнять:

вагітних жінок-військовослужбовців;

тих, хто перебуває у відпустці для догляду за дитиною;

одного з подружжя, якщо обоє проходять військову службу і мають дитину чи кілька дітей до досягнення ними повноліття;

військовослужбовців, які виховують дитину самостійно.

Відповідні зміни внесено до законів України "Про військовий обов’язок і військову службу" та "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Проте адвокатеса Яна Копитіна зазначила, що цей проєкт у будь-якому випадку не дозволить чоловікам перетинати кордон.

Тож цей законопроєкт дозволяє чоловіку лишитися з дітьми, якщо жінка служить у ЗСУ. Тоді тата не заберуть на передову, але вивезти дітей закордон самотужки він не зможе.

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