Поліція відкрила 17 кримінальних справ проти окупантів з РФ, які ґвалтували українців

Поліція від початку повномасштабної війни відкрила 17 кримінальних проваджень за фактами зґвалтувань українців російськими окупантами.

Про це розповів очільник Національної поліції України Ігор Клименко в інтерв'ю італійському виданню ADNKronos, повідомляє пресслужба НПУ.

"Поліція розпочала 17 кримінальних проваджень за фактами зґвалтувань військовими РФ, більша частина з них вже передана на подальше розслідування до СБУ, оскільки ці злочини документуються в рамках статті щодо порушення законів і звичаїв війни", – пояснив Клименко.

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Підслідність цієї статті Кримінального Кодексу визначає Служба безпеки України. Водночас, як розповів глава НПУ, поліція теж реєструє, фіксує та збирає доказову базу про злочини окупантів, після чого передає матеріали колегам.

Поліція відкрила 17 тисяч кримінальних проваджень через воєнні злочини РФ в Україні. Фото: Нацполіція

За словами Клименка, більшість із випадків зґвалтувань поліцейські виявляють у звільнених від окупантів населених пунктах. Крім того, над заявами жінок, постраждалих через насильство росіян, також працює спеціальна робоча група.

Наразі великий обсяг роботи стосується розслідувань воєнних злочинів РФ. Зокрема, поліція розпочала вже понад 17 тисяч кримінальних проваджень за цими фактами.

Крім того, правоохоронці затримали понад 160 російських військовослужбовців та їхніх пособників, причетних до скоєння військових злочинів в Україні. А понад 300 росіян тримали повідомлення про підозру, зокрема заочно, розповідає Клименко.

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У Нацполіції, каже він, є власна система розслідування, що дозволяє успішно встановлювати особи російських військовослужбовців, причетних до скоєння військових злочинів.

"Наприклад у Київській області під час огляду одного із будинків, який обікрали окупанти, ми виявили відбитки пальців на акваріумі. Це був наш громадянин, раніше судимий, який 8 років тому перейшов на бік бойовиків так званої "ДНР". А тепер він у рядах російської окупаційної армії війною прийшов на батьківщину.

Вже з нього ми розкрутили військових, які були з ним у Київській області. І загалом нам вдалося встановити, що там було щонайменше 6 батальйонно-тактичних груп десантно-штурмових полків і одна механізована бригада збройних сил РФ. Ми знаємо їх всіх по іменах", – наголосив глава Нацполіції.