Поліцейський довіз породіллю до лікарні фронтовими дорогами та отримав пропозицію стати хрещеним

У Донецькій області поліцейський допоміг породіллі вчасно дістатись до лікарні та отримав пропозицію стати хрещеним дитини.

Історію правоохоронця розповіли в Національній поліції.

Поліцейський з Андріївської громади Василь Будовський пізно ввечері підвіз місцеву жительку, у якої почались перейми, а пологовий будинок знаходився за 90 кілометрів.

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"Взяли з собою фельдшера, аптечки, готувалися приймати пологи в дорозі, під обстрілами", – розповідає Василь Будовський.

Василь Будовський і родина, якій він допоміг. Фото: Нацполіція

До поліцейського близько 20:30 звернулося подружжя по допомогу, вони не змогли знайти транспорт, щоб дістатись до лікарні.

Василь разом зі своїм напарником Артемом Тимофєєвим довезли вагітну до Покровська, однак шлях по нічних фронтових дорогах був нелегким, подолати його допомогла водійська майстерність копів.

"Згадали все, чому нас вчили на курсах з домедичної допомоги, бо розуміли, що дитина може з’явитися на світ в будь-який момент.

Були готові до всього. Стежили за безпековою ситуацією, адже ворог часто завдає ударів вночі", – згадує Василь Будовський.

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За годину після того, як жінку доставили до лікарні, вона народила хлопчика, якого назвала Святославом.

Для подружжя це була вже четверта дитина, окрім цього вони мають ще трьох синів, старшому – 11 років.

Патрульні Василь і Артем. Фото: Нацполіція

Голова Андріївської громади розповів, що маленький Святослав став першою місцевою дитиною, народженою з початку повномасштабної війни.

Повернутись додому жінці та немовляті так само допомогли поліцейські Василь і Артем, які привезли батькам набори для немовля та гуманітарну допомогу.

На знак вдячності родина запропонувала Василю Будовському стати хрещеним батьком маленького Святослава.

Василь родом із тимчасово окупованого Єнакієво, у 2014 році залишився на боці України, останні пів року він працює офіцером місцевої громади та обслуговує 5 населених пунктів.

Патрульні доставляють допомогу родині. Фото: Нацполіція

Від громади він отримав житло та нові автомобілі, які дають можливість "бути всюди" та допомагати місцевим мешканцям.

Нещодавно Василь отримав і нового напарника – поліцейського з Маріуполя Артема Тимофєєва, з яким вони разом патрулюють територію та розвозять гуманітарну допомогу людям.