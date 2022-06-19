Українські рятувальники поїдуть на міжнародний турнір вогнеборців у Німеччину

Українці вогнеборці візьмуть участь у міжнародних змаганнях Firefit Championships у Німеччині.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Змагання відбуватимуться у Ганновері у рамках Firefighter Combat Challenge.
До Німеччини поїхали 6 пожежників з різних частин:
- Олександр Баран;
- Володимир Дудка;
- Ілля Голубєв;
- Оксана Чехместренко;
- Роман Сільчук;
- Ігор Поліщук.
|Команда вогнеборців. Фото: ДСНС
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Змагання у Ганновері триватимуть 6 днів. За цей час рятувальники будуть демонструвати, силу, витримку та стійкість у таких випробуваннях:
- "Висотний рюкзак": учасники на час мають забігти на 5-поверхову вежу зі шлангом;
- "Підйомник для шлангів": команда має підняти шланг на вершину будівлі із землі з усіма вимогами пожежної безпеки;
|Підготовка до змагань. Фото: ДСНС
- "Силова машина": вогнеборці мають вибити молотком сталеву балку;
- вправність робити з гідрантами;
|Підготовка до змагань. Фото: ДСНС
- потрапляння струменем води у ціль;
- порятунок жертви.
Наприкінці травня команда українських вогнеборців зайняла 4 місце на подібних змаганнях у США.