Українські рятувальники поїдуть на міжнародний турнір вогнеборців у Німеччину

Українці вогнеборці візьмуть участь у міжнародних змаганнях Firefit Championships у Німеччині.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Змагання відбуватимуться у Ганновері у рамках Firefighter Combat Challenge.

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До Німеччини поїхали 6 пожежників з різних частин:

Олександр Баран;

Володимир Дудка;

Ілля Голубєв;

Оксана Чехместренко;

Роман Сільчук;

Ігор Поліщук.

Команда вогнеборців. Фото: ДСНС

Змагання у Ганновері триватимуть 6 днів. За цей час рятувальники будуть демонструвати, силу, витримку та стійкість у таких випробуваннях:

"Висотний рюкзак": учасники на час мають забігти на 5-поверхову вежу зі шлангом;

"Підйомник для шлангів": команда має підняти шланг на вершину будівлі із землі з усіма вимогами пожежної безпеки;

Підготовка до змагань. Фото: ДСНС

"Силова машина": вогнеборці мають вибити молотком сталеву балку;

вправність робити з гідрантами;

Підготовка до змагань. Фото: ДСНС

потрапляння струменем води у ціль;

порятунок жертви.

Наприкінці травня команда українських вогнеборців зайняла 4 місце на подібних змаганнях у США.