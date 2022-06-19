Українські рятувальники поїдуть на міжнародний турнір вогнеборців у Німеччину

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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19 червня 2022

Українці вогнеборці візьмуть участь у міжнародних змаганнях Firefit Championships у Німеччині.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Змагання відбуватимуться у Ганновері у рамках Firefighter Combat Challenge. 

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До Німеччини поїхали 6 пожежників з різних частин:

  • Олександр Баран; 
  • Володимир Дудка; 
  • Ілля Голубєв;
  • Оксана Чехместренко;
  • Роман Сільчук; 
  • Ігор Поліщук.
 Команда вогнеборців. Фото: ДСНС

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Змагання у Ганновері триватимуть 6 днів. За цей час рятувальники будуть  демонструвати, силу, витримку та стійкість у таких випробуваннях: 

  • "Висотний рюкзак": учасники на час мають забігти на 5-поверхову вежу зі шлангом;
  • "Підйомник для шлангів": команда має підняти шланг на вершину будівлі із землі з усіма вимогами пожежної безпеки;
 Підготовка до змагань. Фото: ДСНС
  • "Силова машина": вогнеборці мають вибити молотком сталеву балку;
  • вправність робити з гідрантами;
 Підготовка до змагань. Фото: ДСНС
  • потрапляння струменем води у ціль;
  • порятунок жертви.

Наприкінці травня команда українських вогнеборців зайняла 4 місце на подібних змаганнях у США. 


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