В Україну повернулися рятувальники з турніру вогнеборців у США

Яна Осадча журналіст
3351
20 травня 2022

В Україну повернулися рятувальники Олександр Баран та Володимир Дудка, які вибороли 4 місце у змаганнях у Сполучених Штатах Америки.

Про це повідомляють у Державній службі надзвичайних ситуацій України.

Українські пожежники завоювали нагороду з дисципліни "Тандем" у міжнародному турнірі Firefighter Combat Challenge.

Реклама:

Через війну українці не мали можливості повноцінно підготуватися до змагання. Рятувальники "тренувалися", розбираючи завали у Києві та Бородянці.

Через війну українці не мали можливості повноцінно підготуватися до змагання

"За традицією, київські рятувальники урочисто зустріли Олександра та Володимира. Проте більше за все на зустріч очікували саме рідні. Дякуємо нашим хлопцям! Завдяки їм "Слава Україні!" звучало за тисячі кілометрів звідси", – кажуть у відомстві.

Читайте також: На Київщині рятувальники зняли з дерева єнота-втікача. ФОТО

 Більше за все на зустріч очікували саме рідні
 Рятувальники "тренувалися", розбираючи завали у Києві та Бородянці

Як працюють пожежники під час війни з РФ, розповідав начальник караулу 18-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС у місті Києві Валентин Дробот.

Читайте також: Врятував понад 10 життів: як нацгвардієць Шаман без медичної освіти допомагає побратимам

Реклама:


Реклама:


Реклама:
 1913
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2503
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3192
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат