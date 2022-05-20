В Україну повернулися рятувальники з турніру вогнеборців у США

Яна Осадча журналіст
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20 травня 2022

В Україну повернулися рятувальники Олександр Баран та Володимир Дудка, які вибороли 4 місце у змаганнях у Сполучених Штатах Америки.

Про це повідомляють у Державній службі надзвичайних ситуацій України.

Українські пожежники завоювали нагороду з дисципліни "Тандем" у міжнародному турнірі Firefighter Combat Challenge.

Через війну українці не мали можливості повноцінно підготуватися до змагання. Рятувальники "тренувалися", розбираючи завали у Києві та Бородянці.

Через війну українці не мали можливості повноцінно підготуватися до змагання

"За традицією, київські рятувальники урочисто зустріли Олександра та Володимира. Проте більше за все на зустріч очікували саме рідні. Дякуємо нашим хлопцям! Завдяки їм "Слава Україні!" звучало за тисячі кілометрів звідси", – кажуть у відомстві.

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 Більше за все на зустріч очікували саме рідні
 Рятувальники "тренувалися", розбираючи завали у Києві та Бородянці

Як працюють пожежники під час війни з РФ, розповідав начальник караулу 18-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС у місті Києві Валентин Дробот.

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