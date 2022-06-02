Погрожував розправою: у Києві чоловіку заборонили наближатись до рідних через домашнє насильство

Поліція вручила 46-річному киянину обмежувальний припис, який забороняє йому наближатися до своєї матері й доньки.

Кривдник залякував фізичною розправою свою 66-річну матір та 11-річну дочку, повідомляють у поліції Києва.

Суд заборонив киянину наближатися до рідних на 6 місяців.

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Це означає, що він не може переслідувати, розшукувати жінок, наближатися до їхнього місця проживання або навчання.

Якщо чоловік не виконуватиме припис, йому загрожує покарання – до пів року арешту або 2 років обмеження волі.

Фото: Національна поліція України

У січні до поліції звернулася 66-річна жінка, яка скаржилася на свого сина, розповідають столичні правоохоронці.

Чоловік ображав рідних, кричав, кидався у бійку, погрожував їм зброєю.

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На кривдника склали адміністративні протоколи за 2 статтями – "домашнє насильство", а також "злісна непокора вимозі поліцейського".

"У січні потерпілу жінку з малолітньою дитиною влаштували до кризової кімнати", – каже начальник сектору протидії домашньому насильству Деснянського управління поліції Іван Свириденко.

Наразі жінка з онукою перебувають у шелтері для тих, хто постраждав від домашнього насильства.