Погрожував розправою: у Києві чоловіку заборонили наближатись до рідних через домашнє насильство

Поліція вручила 46-річному киянину обмежувальний припис, який забороняє йому наближатися до своєї матері й доньки.
Кривдник залякував фізичною розправою свою 66-річну матір та 11-річну дочку, повідомляють у поліції Києва.
Суд заборонив киянину наближатися до рідних на 6 місяців.
Це означає, що він не може переслідувати, розшукувати жінок, наближатися до їхнього місця проживання або навчання.
Якщо чоловік не виконуватиме припис, йому загрожує покарання – до пів року арешту або 2 років обмеження волі.
|Фото: Національна поліція України
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У січні до поліції звернулася 66-річна жінка, яка скаржилася на свого сина, розповідають столичні правоохоронці.
Чоловік ображав рідних, кричав, кидався у бійку, погрожував їм зброєю.
На кривдника склали адміністративні протоколи за 2 статтями – "домашнє насильство", а також "злісна непокора вимозі поліцейського".
"У січні потерпілу жінку з малолітньою дитиною влаштували до кризової кімнати", – каже начальник сектору протидії домашньому насильству Деснянського управління поліції Іван Свириденко.
Наразі жінка з онукою перебувають у шелтері для тих, хто постраждав від домашнього насильства.
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