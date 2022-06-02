На знак підтримки: в Іспанії випустили поштову марку з українським прапором

Іспанська поштова компанія Correos випустила поштову марку "Іспанія з Україною".

На ній зображений український прапор із серцем посередині.

Сині та жовті кольори заповнили балкони та вулиці в Іспанії, саме тому, як повідомили у компанії, вони вирішили випустити марку, яка символізуватиме солідарність з народом України.

"Україна живе в кошмарі з 24 лютого 2022 року, коли президент Росії Володимир Путін оголосив про початок військового вторгнення.

За цей час конфлікт забрав життя багатьох мирних жителів і зробив біженцями мільйони українців, які покинули свої домівки, залишивши минуле, а також багатьох своїх родичів", – йдеться в повідомленні.

Фото: Correos

У Correos зазначили, що Іспанія від самого початку повномасштабної війни продемонструвала солідарність з Україною.

Також у компанії зазначили, що неодноразово відправляли гуманітарну допомогу в Україну.

"Конфлікт триває, бомби та ракети продовжують падати, але решта світу обіймає український народ, а Іспанія продовжує щодня показувати, що це країна, яка чутлива до страждань українського народу", – зазначили в компанії.

Поштова вартість марок – 1,75 євро, продаються в упаковці по 5 штук.