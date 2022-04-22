Марку "Русский военный корабль, иди нах*й" продали на аукціоні за 5 млн гривень

Марку "Укрпошти" з крилатою фразою українського захисника острова Зміїний "Русский военный корабль, иди нах*й" продали на благодійному аукціоні від Prozorro за 5 млн грн.

Гроші від продажу поштової марки відправили Збройним силам України, повідомила пресслужба "Укрпошти" у Facebook.

"Сьогодні наша армія отримала чималу суму допомоги. Зрештою, саме завдяки подвигам ЗСУ, марка набула такої популярності й змогла зібрати мільйони.

Дякуємо учасникам аукціону й особливо переможцю, що боровся за комплект з автографом до останнього. Ці зусилля були недаремними", – наголосили в Укрпошті.

Марку з легендарною фразою українського прикордонника у відповідь російському кораблю продали за 5 млн. гривень. Зображення: Укрпошта

Нагадаємо, поштову марку "Русский военный корабль, иди нах*й" ввели в обіг 12 квітня. Її назва – слова українського прикордонника Романа Грибова острова Зміїний у відповідь російському кораблю став символом спротиву військовій агресії РФ.

Вже наступного дня цей самий крейсер "Москва", який йшов захоплювати Одесу, підбили протикорабельними ракетами "Нептун" українські військові.

Попит на марку – безпрецедентний. Вже 20 квітня Укрпошта повідомила, що українці придбали 700 тисяч марок. Люди стояли у кілометрових чергах до відділень. Після цього її продаж у відділеннях призупинили.

Згодом гендиректор компанії Ігор Смілянський анонсував обмежений тираж вже нової марки "Русский военный корабль – все", що викликало неабияке обурення у суспільства.

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