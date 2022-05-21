"Доброго вечора, ми з України": в Дії обрали нову марку Укрпошти

Українці обирали нову марку "Укрпошти" через опитування в застосунку "Дія".

Серед п'яти запропонованих варіантів перемогла марка "Доброго вечора, ми з України".

За неї проголосували 229 783 українці, повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

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Друге місце посіла марка "Пес Патрон": за неї свій голос віддали понад 182 тисячі людей.

Марки "Русскій корабль, іді..." Фото: "Укрпошта"

На третьому місці опинилася марка з назвою "путін, москва палає, Гаага чекає" з рахунком у понад 88 тисяч голосів.

Четверте місце посів варіант "Героям Слава", отримавши майже 79,5 тисяч голосів.

Зрештою, на п'ятому місці опинилася марка "Ой у лузі червона калина" з понад 68 тисячами голосів.

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Опитування тривало в застосунку Дія та на сайті Укрпошти.

За третю воєнну марку проголосували майже 650 тисяч людей, з них понад 550 тисяч – у Дії.

Українці обрали тему, а ескіз марки-переможця будуть затверджувати згодом.

"Тепер готуємося до другого етапу опитувань – за дизайн марки. Про нього повідомимо невдовзі в наших соцмережах", – кажуть у "Мінцифрі".