Київська митниця орендувала службового собаку за 1,2 гривні в рік

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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20 червня 2022

Столична митниця орендувала спанієля для пошуку контрабанди  за 1,2 гривні на рік. 

Тендер на оренду службового пса оприлюднили 1 червня на сайті закупівель Prozorro.

Закупівля відбулась без використання електронної системи, усі документи підписали 15 червня. 

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Пес породи російський мисливський спанієль з позивним "Корд" почав служити одразу. Він буде боротися з контрабандою та порушенням митних правил.

 Фото: Lisssbetha / Depositphotos

Замовником є провідний державний інспектор Київської міської митниці ДФС Сторожик Юлія Федорівна. 

А єдиним учасником і виконавцем є головна державна інспекторка-кінологиня Ткачук Євгенія Володимирівна.

Київська митниця, відповідно до договору, має утримувати і годувати пса, забезпечити йому вольєр та нести витрати за медичне обслуговування. Якщо ж пес загине, кінологині мають виплатити балансну вартість пса – 8100 гривень.

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