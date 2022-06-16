Не овечка, а серйозний пес: у ДСНС показали собаку-рятувальника із Закарпаття. ФОТО

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
19462
16 червня 2022

На Закарпатті несе службу незвичайний рятувальник – пес Сікро породи комондор.

Він допомагає гірським рятувальникам у пошуках людей, розповідають у ДСНС.  

"Ні, це не овечка, не хмаринка і не іграшка, це дуже серйозний пес на ім'я Сікро. Він серйозний, тому що його місія – рятувати людей в горах", – кажуть надзвичайники.

Читайте також: Народився у сорочці: на Закарпатті чоловік вижив після падіння з 80 метрів у горах

 Пес-рятувальник Сікро з Закарпаття. Фото: ДСНС України

Сікро – надійний, розумний і дуже талановитий помічник гірських рятувальників.

 Сікро – справжній гірський пес-рятувальник

Він знає, що у Карпатах є два основних правила: бути обережним і вчасно перепочити на шляху до нових вершин, кажуть у ДСНС.

 Сікро любить обійматися і цілуватися

"Але вам, друзі, бажаємо ніколи не потребувати допомоги Сікра.  Лише, як буде нагода, пообніматися та пообціловуватися. Це він дуже любить", – додають рятувальники.

Сікро нагадує хмаринку, але його місія дуже відповідальна – рятувати людей в горах

Нагадаємо, українським розвідникам допомагає собака Вєста, яка майстерно шукає мінно-вибухові "сюрпризи" окупантів. Харківським поліціянтам настрій піднімає котик Ося, врятований з Північної Салтівки.

Разом з українськими військовими блокпости Києва захищає ротвейлер Габріелла, а рівненським поліціянтам допомагають собаки-сапери Воїн і Торін.

Навіть пес Макс, якого покинули російські окупанти, гідно несе службу і допомагає Нацгвардії шукати диверсантів. Для цього Макс вивчив команди українською мовою.

Читайте також: Кудлата провідниця: як собака Ніколь допомагає "Укрзалізниці" евакуювати людей. ФОТО




 4467
Здоров'я

Гроші на вітер: що варто знати волонтерам про ліки із сумнівною ефективністю та що не купувати на передову

Наталiя Бушковська
 13468
Суспільство

Історії маріупольців, які вижили. Записки із Запоріжжя

Леся Кесарчук
 18335
КУЛЬТУРА

Ірма Вітовська: Опір на сході й півдні зараз – найбільше досягнення останніх 8 років

Олексій Півторак

Головне на сайті


Здоров'я

Гроші на вітер: що варто знати волонтерам про ліки із сумнівною ефективністю та що не купувати на передову

Наталiя Бушковська
Міністр освіти Шкарлет розповів, що служить у ТрО
Учені заявили про створення "наномашин", що вбивають ракові клітини
Мистецтво за 107 днів війни: українські митці продають картини на благодійному аукціоні
Тріо "Макроничі": реакції українців на приїзд європолітиків Макрона, Шольца і Драгі
У МОЗ пояснили, чому скасували прохідний бар’єр для вступу на медичні спеціальності
Суспільство

Історії маріупольців, які вижили. Записки із Запоріжжя

Леся Кесарчук
КУЛЬТУРА

Ірма Вітовська: Опір на сході й півдні зараз – найбільше досягнення останніх 8 років

Олексій Півторак