Не овечка, а серйозний пес: у ДСНС показали собаку-рятувальника із Закарпаття. ФОТО

На Закарпатті несе службу незвичайний рятувальник – пес Сікро породи комондор.

Він допомагає гірським рятувальникам у пошуках людей, розповідають у ДСНС.

"Ні, це не овечка, не хмаринка і не іграшка, це дуже серйозний пес на ім'я Сікро. Він серйозний, тому що його місія – рятувати людей в горах", – кажуть надзвичайники.

Пес-рятувальник Сікро з Закарпаття. Фото: ДСНС України

Сікро – надійний, розумний і дуже талановитий помічник гірських рятувальників.

Сікро – справжній гірський пес-рятувальник

Він знає, що у Карпатах є два основних правила: бути обережним і вчасно перепочити на шляху до нових вершин, кажуть у ДСНС.

Сікро любить обійматися і цілуватися

"Але вам, друзі, бажаємо ніколи не потребувати допомоги Сікра. Лише, як буде нагода, пообніматися та пообціловуватися. Це він дуже любить", – додають рятувальники.

Сікро нагадує хмаринку, але його місія дуже відповідальна – рятувати людей в горах

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