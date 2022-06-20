Міжнародна федерація плавання заборонила трансгендерам брати участь у жіночих змаганнях

Міжнародна федерація плавання (Fina) вирішила, що трансгендерні спортсмени не можуть брати участі в елітних змаганнях у жіночій категорії.

Винятком є люди, які завершили перехід до досягнення віку 12 років, тобто вже пройшли якусь частину процесу чоловічого статевого дозрівання – вони зможуть брати участь у жіночих змаганнях.

Fina також планує встановити "відкриту" категорію на змаганнях для плавців, чия ґендерна ідентичність відрізняється від статі.

Відповідне рішення ухвалили на чемпіонаті світу в Будапешті 19 червня, повідомляє The Guardian.

Раніше наукова комісія Fina виявила, що трансгендерні люди мають значні переваги навіть після зниження рівня тестостерону за допомогою ліків.

Нова ґендерна політика Fina отримала 71% голосів "за". Її описали як "лише перший крок до повного включення" трансгендерних спортсменів.

"Підхід Fina до розробки цієї політики був комплексним, науково обґрунтованим та інклюзивним, і, що важливо, підхід Fina наголошував на конкурентній справедливості", – сказав Брент Новіцкі, виконавчий директор керівного органа.

Трансгендери, які завершили свій ґендерний перехід до того, як досягли 12 років, все одно зможуть брати участь у жіночих змаганнях.

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Президент Fina Хусейн Аль-Мусаллам сказав, що організація намагається захистити права спортсменів на участь у змаганнях, а також захистити чесність змагань.

"Fina завжди буде вітати кожного спортсмена. Створення відкритої категорії означатиме, що кожен матиме можливість змагатися на елітному рівні", – каже Аль-Мусаллам.

Міжнародна федерація плавання – це другий олімпійський орган, який вводить таку заборону на наукових підставах.

Раніше відповідні обмеження запровадила Міжнародна Рада Регбі у 2020 році. Більшість інших видів спорту вимагають лише обмеження тестостерону, щоб транс-люди могли змагатися в жіночій категорії.

Нова політика FINA щодо включення ґендерних питань набуває чинності 20 червня 2022 року.