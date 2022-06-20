Їхав туди, куди дорослі не наважувались: лікарі врятували ногу 17-річному волонтеру з Сєвєродонецька

Лікарі врятували ногу 17-річному волонтеру Михайлу, який під обстрілами возив їжу українським захисникам Сєвєродонецька.

Волонтер потрапив під обстріл "Градів". Історію порятунку хлопця розповіли в Першому медичному об'єднанні Львова.

Від початку повномасштабної війни 17-річний хлопець разом із неповнолітніми друзями організував невеликий гуманітарний штаб.

У місті появу Михайла очікували сотні людей, адже під шаленими обстрілами російської артилерії він довозив місцевим їжу, воду та допомогу.

17-річний Михайло. Фото: Перше медичне об'єднання Львова

"Вони розвозили на вантажівці харчі людям, які боялися вийти з укриттів. Доставляли провізію військовим у місця, куди не наважувалися поїхати навіть дорослі", – розповідають в лікарні.

5 квітня Михайло з друзями повернувся до гуманітарного штабу, щоб поповнити запаси. Саме в цей час війська РФ завдали удару по волонтерах.

Усі хто потрапив під обстріл отримали важкі поранення. Михайлові уламок снаряда роздробив колінний суглоб правої ноги.

17-річний юнак згодом пригадував, що лежав на парковці і через страх не відчував болю Хотів допомогти своїм друзям, але через травми не міг навіть поворухнутись.

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Лікарі більше ніж місяць боролись за те, щоб у хлопця залишилась нога. Після протезування коліна їм це вдалось, і юнак зможе знову ходити.

"Найбільш вражаюче у цій історії те, що Михайлик хоче ходити, аби далі волонтерити: у своїй країні, у своєму рідному Сєвєродонецьку", – кажуть в лікарні.