Приживили втрачені кінцівки: українські військові хірурги провели 4 унікальні операції

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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17 червня 2022

Українські військові хірурги провели унікальні операції з приживлення втрачених кінцівок пораненим бійцям Збройних сил України.

Усього медики прооперували чотирьох поранених  впродовж останніх тижнів, розповіли в Генеральному штабі ЗСУ.

Хірурги успішно реплантували три нижніх і одну верхню кінцівку.

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"Операція є хірургічним приживленням відокремленої від організму кінцівки або її частини шляхом зшивання судин, з'єднання пошкоджених нервів, сухожиль, кісток, м'язової тканини і подальше відновлення кровообігу", – йдеться в повідомленні.

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 Фото: ArturVerkhovetskiy/Depositphotos

Реплантація проводиться у відповідь на травматичну ампутацію протягом кількох годин після втрати кінцівки.

Щоб підвищити шанси на успішну реплантацію, втрачені кінцівки зазвичай зберігають в у прохолодному та стерильному середовищі.

Нагадаємо, раніше військові хірурги врятували життя двом бійцям ЗСУ, повівши унікальну операцію з видалення нирки, яка руйнувалась від вогнепального поранення.

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