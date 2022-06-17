Приживили втрачені кінцівки: українські військові хірурги провели 4 унікальні операції

Українські військові хірурги провели унікальні операції з приживлення втрачених кінцівок пораненим бійцям Збройних сил України.
Усього медики прооперували чотирьох поранених впродовж останніх тижнів, розповіли в Генеральному штабі ЗСУ.
Хірурги успішно реплантували три нижніх і одну верхню кінцівку.
"Операція є хірургічним приживленням відокремленої від організму кінцівки або її частини шляхом зшивання судин, з'єднання пошкоджених нервів, сухожиль, кісток, м'язової тканини і подальше відновлення кровообігу", – йдеться в повідомленні.
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Реплантація проводиться у відповідь на травматичну ампутацію протягом кількох годин після втрати кінцівки.
Щоб підвищити шанси на успішну реплантацію, втрачені кінцівки зазвичай зберігають в у прохолодному та стерильному середовищі.
Нагадаємо, раніше військові хірурги врятували життя двом бійцям ЗСУ, повівши унікальну операцію з видалення нирки, яка руйнувалась від вогнепального поранення.
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