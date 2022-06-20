Окупанти пошкодили понад 400 гектарів лісу на Чернігівщині. ФОТО

Російські окупанти скоюють злочини проти довкілля – зокрема, знищують лісовий фонд Чернігівщини.
Лише наприкінці березня російські окупанти пошкодили понад 400 гектарів лісу внаслідок бомбардувань та обстрілів, повідомляє Державна екологічна інспекція у Чернігівській області.
А пожежі спричинили неорганізований викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
"Це ганебний злочин проти довкілля, оскільки було винищено не лише зелене багатство нашої планети. Вогонь забрав чимало життів маленьких істот – тварин, птахів, комах, залишивши по собі згарище і попіл. А ще вирви від снарядів на землі та отруєні чорноземи", – кажуть у Держекоінспекції.
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|Росіяни скоюють злочини проти довкілля. Фото: Державна екологічна інспекція у Чернігівській області
За даними відомства, росіяни завдали лісогосподарству Чернігівщини шкоди в розмірі 3 мільярди 408 мільйонів 526 тисяч гривень.
|Вогонь забрав чимало життів маленьких істот
Ці розрахунки передадуть правоохоронцям для формування матеріалів справ і примусового відшкодування збитків, яких завдали окупанти.
|Ворог залишив по собі вирви від снарядів на землі та отруєні чорноземи
|Російські окупанти пошкодили понад 400 гектарів лісу
|Лісовому фонду Чернігівщини завдали збитків на понад 3 мільярди грн
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