Окупанти пошкодили понад 400 гектарів лісу на Чернігівщині. ФОТО

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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20 червня 2022

Російські окупанти скоюють злочини проти довкілля – зокрема, знищують лісовий фонд Чернігівщини.

Лише наприкінці березня російські окупанти пошкодили понад 400 гектарів лісу внаслідок бомбардувань та обстрілів, повідомляє Державна екологічна інспекція у Чернігівській області.

А пожежі спричинили неорганізований викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

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"Це ганебний злочин проти довкілля, оскільки було винищено не лише зелене багатство нашої планети. Вогонь забрав чимало життів маленьких істот – тварин, птахів, комах, залишивши по собі згарище і попіл. А ще вирви від снарядів на землі та отруєні чорноземи", – кажуть у Держекоінспекції.

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 Росіяни скоюють злочини проти довкілля. Фото: Державна екологічна інспекція у Чернігівській області

За даними відомства, росіяни завдали лісогосподарству Чернігівщини шкоди в розмірі 3 мільярди 408 мільйонів 526 тисяч гривень.

 Вогонь забрав чимало життів маленьких істот

Ці розрахунки передадуть правоохоронцям для формування матеріалів справ і примусового відшкодування збитків, яких завдали окупанти.

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 Ворог залишив по собі вирви від снарядів на землі та отруєні чорноземи

 Російські окупанти пошкодили понад 400 гектарів лісу

 Лісовому фонду Чернігівщини завдали збитків на понад 3 мільярди грн

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