Окупанти пошкодили понад 400 гектарів лісу на Чернігівщині. ФОТО

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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20 червня 2022

Російські окупанти скоюють злочини проти довкілля – зокрема, знищують лісовий фонд Чернігівщини.

Лише наприкінці березня російські окупанти пошкодили понад 400 гектарів лісу внаслідок бомбардувань та обстрілів, повідомляє Державна екологічна інспекція у Чернігівській області.

А пожежі спричинили неорганізований викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

"Це ганебний злочин проти довкілля, оскільки було винищено не лише зелене багатство нашої планети. Вогонь забрав чимало життів маленьких істот – тварин, птахів, комах, залишивши по собі згарище і попіл. А ще вирви від снарядів на землі та отруєні чорноземи", – кажуть у Держекоінспекції.

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 Росіяни скоюють злочини проти довкілля. Фото: Державна екологічна інспекція у Чернігівській області

За даними відомства, росіяни завдали лісогосподарству Чернігівщини шкоди в розмірі 3 мільярди 408 мільйонів 526 тисяч гривень.

 Вогонь забрав чимало життів маленьких істот

Ці розрахунки передадуть правоохоронцям для формування матеріалів справ і примусового відшкодування збитків, яких завдали окупанти.

 Ворог залишив по собі вирви від снарядів на землі та отруєні чорноземи

 Російські окупанти пошкодили понад 400 гектарів лісу

 Лісовому фонду Чернігівщини завдали збитків на понад 3 мільярди грн

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