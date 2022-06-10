Радіація і міни: які екологічні проблеми, спричинені війною, турбують українців? Опитування

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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10 червня 2022

Основною екологічною проблемою, яку може спричинити війна, українці вважають радіаційне зараження.

56,4% респондентів назвали цей наслідок найбільш критичним для України, а 50,9% – для себе особисто.

При цьому в половини українців найбільше побоювань викликає можливість радіаційної аварії через обстріли атомних електростанцій.

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Відповідні результати опитування "Думки і погляди населення України щодо екологічних наслідків війни" презентували під час експертної дискусії в "Укрінформі" 10 червня.

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 "Азовсталь" у Маріуполі. Фото: "Азов"/Telegram

Мінування сільськогосподарських земель та лісових насаджень найбільш критичним наслідком для держави вважають 39,5% опитаних, а для себе особисто – 31,1% українців.

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На третьому місці серед ймовірних екологічних наслідків – поширення отруйних речовин внаслідок обстрілів нафтобаз, газових сховищ та об’єктів хімічної промисловості. 

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Критичним наслідком для країни та самих себе цю проблему вважають 36,5% та 27,2% респондентів відповідно.

Серед інших наслідків війни для стану довкілля в Україні респонденти назвали:

  • забруднення річок, ставків та акваторії морів через затоплення кораблів, розповсюдження нафтопродуктів та вибухових речовин;
  • знищення заповідних територій, руйнування екосистем, загибель тварин та птахів, лісові пожежі;
  • руйнування очисних споруд, дамб, мереж водопостачання;
  • засмічення територій уламками зруйнованих будівель, розбитими авто, залишками побутових речей і техніки тощо;
  • значне забруднення повітря. 

Забруднення повітря та засмічення територій більшість респондентів вважають найменш критичними наслідками війни.

Єдина група, яка оцінила проблему забруднення повітря вище за інші – це учні та студенти (21%). 

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 Фото: ДСНС Миколаївщини

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Щодо відмінностей між респондентами з різних регіонів, то мешканці заходу на 10% вище оцінюють загрози радіаційного зараження та поширення небезпечних речовин через обстріли нафтобаз.

Мінування земель як особисту загрозу більше оцінюють респонденти зі східних областей

А мешканці південних областей оцінюють загрозу забруднення водойм вище, ніж інші респонденти.

Загалом екологічними проблемами в Україні переймаються здебільшого представники вікових груп 30-49 років та 18-21 років із середнім рівнем доходів.

Панельне дослідження Омнібус було проведене Київським міжнародним інститутом соціології 13-18 травня 2022 року.

У ньому взяли участь 2 тисячі респондентів віком від 18 років. Дослідження проводилося методом телефонного опитування (САТІ) на підконтрольних Україні територіях.

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