На Одещині врятували кошенят рідкісного лісового кота. ФОТО

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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14 червня 2022

В Одеській області ветеринари врятували дитинчат європейського лісового кота – цей вид занесений до "Червоної книги".

Кубло з уцілілими кошенятами знайшли місцеві мешканці, а мама-кішка, на жаль, загинула.

Про це розповідають ветеринари Леонід і Валентина Стоянови на Instagram-сторінці Vet Crew.

"Нещодавно до нас на реабілітацію потрапило 3 кошеня лісової кішки у дуже складному стані.

Після чергового бомбардування Одеської області жителі навколишніх сіл знайшли гніздо з кошенятами, а поруч – мертву маму", – кажуть зоозахисники. 

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 На Одещині після обстрілів люди знайшли кубло з уцілілими кошенятами. Фото: Vet Crew/Instagram

Європейський лісовий кіт (лат. Felis silvestris silvestris)  – це усамітнена тварина, яка майже не наближається до поселень і уникає контактів з людиною.

Цей вид вважається практично зниклим – в Україні налічується близько 300 особин.

 Цих малюків реабілітують ветеринари

Основною причиною зникнення лісового кота є конкуренція з домашніми кішками та передача від них інфекцій, пояснюють медики.

 Лісовий кіт вважається практично зниклим і підпадає під охорону в Україні

Зникнення тварин також спричинене знищенням природних ареалів проживання, полюванням на котів, а тепер і війною. 

 Кошенят хочуть реабілітувати і повернути у дику природу

"Ми дуже сподіваємося, що ми зможемо реабілітувати цих кошенят і повернути їх назад у дику природу. Але попереду довгий шлях!" – кажуть ветеринари.

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