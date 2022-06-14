На Одещині врятували кошенят рідкісного лісового кота. ФОТО

В Одеській області ветеринари врятували дитинчат європейського лісового кота – цей вид занесений до "Червоної книги".
Кубло з уцілілими кошенятами знайшли місцеві мешканці, а мама-кішка, на жаль, загинула.
Про це розповідають ветеринари Леонід і Валентина Стоянови на Instagram-сторінці Vet Crew.
"Нещодавно до нас на реабілітацію потрапило 3 кошеня лісової кішки у дуже складному стані.
Після чергового бомбардування Одеської області жителі навколишніх сіл знайшли гніздо з кошенятами, а поруч – мертву маму", – кажуть зоозахисники.
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|На Одещині після обстрілів люди знайшли кубло з уцілілими кошенятами. Фото: Vet Crew/Instagram
Європейський лісовий кіт (лат. Felis silvestris silvestris) – це усамітнена тварина, яка майже не наближається до поселень і уникає контактів з людиною.
Цей вид вважається практично зниклим – в Україні налічується близько 300 особин.
|Цих малюків реабілітують ветеринари
Основною причиною зникнення лісового кота є конкуренція з домашніми кішками та передача від них інфекцій, пояснюють медики.
|Лісовий кіт вважається практично зниклим і підпадає під охорону в Україні
Зникнення тварин також спричинене знищенням природних ареалів проживання, полюванням на котів, а тепер і війною.
|Кошенят хочуть реабілітувати і повернути у дику природу
"Ми дуже сподіваємося, що ми зможемо реабілітувати цих кошенят і повернути їх назад у дику природу. Але попереду довгий шлях!" – кажуть ветеринари.
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