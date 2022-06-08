На Миколаївщині ДСНС врятували дитинча сови від пожежі. ФОТО

На Миколаївщині у заповідному Балабанівському лісі відбулася пожежа через обстріл з боку російських окупантів.

Державній службі з надзвичайних ситуацій вдалося врятувати з полум’я дитинча сови.

Пташеня втратило домівку, але більше йому нічого не загрожує, розповідають у ДСНС.

Рятувальники поділилися фотографіями маленького совеняти.

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Надзвичайникам вдалося врятувати з полум’я дитинча сови. Фото: ДСНС України

"Росіяни нищать домівки навіть наших птахів...

Воно притислось спиною до стовбура, бо на всі боки довкола нього шипіло безпощадне полум`я. І тікати не було куди", – пишуть рятувальники.

На щастя, зі здоров’ям птаха все добре

У птаха на фото більше немає "житла".

Його забрали російські окупанти, адже пожежа в лісі виникла внаслідок ворожого обстрілу.

Пожежа в лісі виникла внаслідок ворожого обстрілу

На щастя, зі здоров’ям совиного дитинчати все гаразд.

"Наші рятувальники на зв`язку із орнітологами Миколаївского зоопарку, ті консультують що і до чого", – кажуть в ДСНС.

Рятувальники тепер на зв`язку із орнітологами Миколаївского зоопарку

Нагадаємо, у "сезон" підпалів трави рятувальники витягали з вогню багато птахів, гризунів та інших тварин.

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