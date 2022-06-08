На Миколаївщині ДСНС врятували дитинча сови від пожежі. ФОТО

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
4185
8 червня 2022

На Миколаївщині у заповідному Балабанівському лісі відбулася пожежа через обстріл з боку російських окупантів.

Державній службі з надзвичайних ситуацій вдалося врятувати з полум’я дитинча сови.

Пташеня втратило домівку, але більше йому нічого не загрожує, розповідають у ДСНС.

Рятувальники поділилися фотографіями маленького совеняти.

Читайте також: У Харкові пожежники врятували з вогню маленького кролика. ФОТО

 Надзвичайникам вдалося врятувати з полум’я дитинча сови. Фото: ДСНС України

"Росіяни нищать домівки навіть наших птахів...

Воно притислось спиною до стовбура, бо на всі боки довкола нього шипіло безпощадне полум`я. І тікати не було куди", – пишуть рятувальники.

На щастя, зі здоров’ям птаха все добре

У птаха на фото більше немає "житла". 

Його забрали російські окупанти, адже пожежа в лісі виникла внаслідок ворожого обстрілу.

 Пожежа в лісі виникла внаслідок ворожого обстрілу

На щастя, зі здоров’ям совиного дитинчати все гаразд.

"Наші рятувальники на зв`язку із орнітологами Миколаївского зоопарку, ті консультують що і до чого", – кажуть в ДСНС.

Читайте також: Не паліть траву: ДСНС врятували зайченя і сову, які ледь не загинули в пожежі

 Рятувальники тепер на зв`язку із орнітологами Миколаївского зоопарку

Нагадаємо, у "сезон" підпалів трави рятувальники витягали з вогню багато птахів, гризунів та інших тварин.

На Львівщині вогнеборці врятували зайченя, а в Ужгороді – красуню-сову.

Читайте також: Рибки, лисиці, удави: з початку війни Укрзалізниця евакуювала понад 100 тисяч тварин




 22090
Суспільство

Вимушене навчання за кордоном: враження батьків і дітей про школи в інших країнах

Яна Осадча
 8632
КУЛЬТУРА

Український NFT-art: як він працює під час війни та хто його створює

Тетяна Редько
 5435
Суспільство

Війна, любов та інтерв’ю з диктатором: що ви знаєте про журналістику і журналістів? ТЕСТ

Олена Барсукова

Головне на сайті


Суспільство

Вимушене навчання за кордоном: враження батьків і дітей про школи в інших країнах

Яна Осадча
У школах Києва зайнято понад 80% місць в перші класи
Що робити, якщо абітурієнт не встиг підтвердити свою участь у спрощеному ЗНО? Відповідь УЦОЯО
Освітній омбудсмен розповів про ситуацію із зарплатами для вчителів
Учені досліджують вакцину, яка може допомогти у лікуванні раку підшлункової. Дослідження
"Кожен українець підлягає знищенню": військовий з 9-річним досвідом розповів про плани росіян в Україні
КУЛЬТУРА

Український NFT-art: як він працює під час війни та хто його створює

Тетяна Редько
Суспільство

Війна, любов та інтерв’ю з диктатором: що ви знаєте про журналістику і журналістів? ТЕСТ

Олена Барсукова