На Миколаївщині ДСНС врятували дитинча сови від пожежі. ФОТО

На Миколаївщині у заповідному Балабанівському лісі відбулася пожежа через обстріл з боку російських окупантів.
Державній службі з надзвичайних ситуацій вдалося врятувати з полум’я дитинча сови.
Пташеня втратило домівку, але більше йому нічого не загрожує, розповідають у ДСНС.
Рятувальники поділилися фотографіями маленького совеняти.
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|Надзвичайникам вдалося врятувати з полум’я дитинча сови. Фото: ДСНС України
"Росіяни нищать домівки навіть наших птахів...
Воно притислось спиною до стовбура, бо на всі боки довкола нього шипіло безпощадне полум`я. І тікати не було куди", – пишуть рятувальники.
|На щастя, зі здоров’ям птаха все добре
У птаха на фото більше немає "житла".
Його забрали російські окупанти, адже пожежа в лісі виникла внаслідок ворожого обстрілу.
|Пожежа в лісі виникла внаслідок ворожого обстрілу
На щастя, зі здоров’ям совиного дитинчати все гаразд.
"Наші рятувальники на зв`язку із орнітологами Миколаївского зоопарку, ті консультують що і до чого", – кажуть в ДСНС.
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|Рятувальники тепер на зв`язку із орнітологами Миколаївского зоопарку
Нагадаємо, у "сезон" підпалів трави рятувальники витягали з вогню багато птахів, гризунів та інших тварин.
На Львівщині вогнеборці врятували зайченя, а в Ужгороді – красуню-сову.
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