У Мелітополі 90% освітян відмовились від співпраці з російськими окупантами – мер

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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20 червня 2022

У тимчасово окупованому Мелітополі майже всі освітяни відмовилися співпрацювати з росіянами.

90% з 2 700 співробітників місцевого управління освіти не захотіли працювати на ворога.

Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі єдиного марафону 20 червня.

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"А ті 10%, які погодились, – це технічні спеціалісти – двірники і так далі. Тому практично жоден вчитель не погодився співпрацювати з колаборантами.

Це є беззаперечний показник патріотизму серед вчителів і бажання навчати наших українських дітей за нашими програмами", – сказав Федоров.

 Фото: VitalikRadko/Depositphotos

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Російські окупанти почали набирати вчителів з Росії, щоб ті "викладали" українським дітям в окупації.

"Окупанти чітко зрозуміли, що наші вчителі не хочуть бути колаборантами і не хочуть служити Російській Федерації і відмовились від співпраці. 

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Тому сьогодні вже рашисти починають набирати вчителів з якихось регіонів Росії і пропонувати їм роботу на тимчасово окупованих територіях у Запорізькій та Херсонській областях", – розповів мер.

Також Іван Федоров додав, що мешканці Мелітополя дуже сподіваються на ЗСУ та вірять, що 1 вересня діти підуть до українських шкіл.

Нагадаємо, раніше мер Мелітополя розповів, як організовано навчальний процес для дітей в окупованому росіянами місті.

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