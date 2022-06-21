Нулик з Донбасу: для кота-знайди з передової рятувальники відшукали дім. ФОТО

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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21 червня 2022

Українські військові на першій лінії оборони на Донбасі (так званий "нуль") знайшли кота. 

Назвали відповідно – Нуликом, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. 

Військові зазначали, що тварина була виснаженою та розгубленою. 

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Вони передали Нулика запорізьким рятувальникам, аби ті допомогли знайти котику новий дім.

 Фото: ДСНС

"Це ж британець – дуже тонкої душевної будови тваринка. Без свого дому він загине, від туги і самотності", – кажуть у ДСНС.

Нулик вже пройшов огляд ветеринара та відправився у нову сім'ю. 

 Фото: ДСНС

Рятувальники сподіваються, що кіт буде щасливим, а з його попередньою сім'єю буде все добре. 

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