Для дітей з України спростять візові правила в'їзду до Великої Британії

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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21 червня 2022

До законодавства Великої Британії внесуть зміни, які дозволять неповнолітнім українцям в'їжджати в країну без супроводу батьків.

Про це повідомив редактор відділу внутрішньої політики The Times Метт Датан.

"Очікується, що міністри оголосять про зміни до візових правил, які дозволять сотням біженців-підлітків, які застрягли в Україні, приїхати до Великої Британії. 

Зміна полягає в тому, що діти до 16 років без супроводу зможуть приїхати, якщо у них буде дозвіл одного батьків або законного опікуна", – повідомляє Метт Датан.

 Фото: ASphoto777 / Depositphotos

Наразі візові правила Великої Британії забороняють неповнолітнім самостійно приїжджати у країну. Виключенням є возз’єднання з одним із батьків або опікуном, який вже перебуває на території держави.

Метт Датан зазначив, що Міністерство внутрішніх справ Великої Британії видало 88 тисяч віз біженцям за схемою Homes for Ukraine, з яких 52 тисячі прибули в країну. 

Однак майже 20 тисяч візових заяв все ще не розглянуті або призупинені. Тому міністр у справах біженців лорд Харрінгтон із Уотфорда наполягав на послабленні жорстких правил.

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