У Львівській ОВА назвали 6 умов для очного навчання школярів

На Львівщині цьогоріч у перший клас підуть понад 26 тисяч дітей, а більше 200 із них – вимушені переселенці.

Місцева влада пропонує закладам освіти очне навчання, але за кількох умов, розповідає голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Ми хочемо, щоб учні усіх класів навчалися очно, адже така форма навчання більш ефективна. Але для цього треба вирішити два виклики – знайти житло для понад 20 тисяч ВПО, які зараз проживають у закладах освіти області і облаштувати у школах укриття, де школярі та освітяни можуть сховатися у разі небезпеки", – каже Козицький.

Реклама:

У департаменті освіти і науки Львівської обласної військової адміністрації назвали умови, за яких можна навчати школярів офлайн.

Для очного навчання у школах потрібно:

✅ переобладнати закриті школи, народні доми, бібліотеки, приватні будинки, у яких ніхто не проживає, для проживання українців, які через агресію РФ стали переселенцями і зараз тимчасово проживають у закладах освіти;

✅ якщо у школі є належне укриття і всі учні та педколектив можуть поміститися у ньому, обрати очну форму навчання;

✅ якщо у школі є укриття, у якому поміщається половина учнів школи, обрати змішане навчання;

Реклама:

✅ чергувати очне та дистанційне навчання таким чином, щоб очно одночасно навчалася така кількість учнів і працівників, яка поміщається в укритті;

✅ якщо поруч зі школою є укриття у державній, комунальній, громадській чи приватній будівлі, можна, погодивши це з власником, розпочинати очне чи змішане навчання, залежно від кількості учнів та освітян, яких може вмістити приміщення;

✅ якщо ні в школі, ні поруч немає укриття, і немає можливості його створити, варто підвозити учнів 1-4 та 10-11 класів до найближчої школи з укриттям, щоб проводити очне навчання в іншу зміну.

Ці рекомендації уже розіслали у громади області на виконання, наголошує Козицький.

"Відновити нормальний освітній процес дуже важливо. Але безпека дітей – перш за все", – додає очільник ОВА.