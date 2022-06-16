Влада може організовувати навчання школярів у закладах культури – МОН

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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16 червня 2022

Якщо школам не вистачатиме приміщень для навчання всіх дітей, місцева влада повинна надати інші приміщення.

Зокрема, школярів можуть навчати у закладах культури, кажуть у Міністерстві освіти і науки.

Про це розповів начальник Головного управління загальної, середньої та дошкільної освіти МОН Юрій Кононенко в ефірі "Українського радіо".

"Органи місцевого самоврядування повинні надати інші приміщення, наприклад, за домовленістю з іншими закладами культури, які б теж могли використовуватися в освітньому процесі. 

До 15 липня ми вже будемо мати повну картину, яка ситуація з мережею закладів загальної та середньої освіти на початок навчального року", – сказав Кононенко.

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 Фото: orestligetka.ukr.net/Depositphotos

Наразі багато дітей опинилися за кордоном, тому екстремальної ситуації щодо кількості охочих навчатися немає. 

У Києві є майже 20% вільних місць у перших класах.

Однак якщо школи будуть переповнені, місцеві органи самоврядування мають подбати про інші приміщення.

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