Влада може організовувати навчання школярів у закладах культури – МОН

Якщо школам не вистачатиме приміщень для навчання всіх дітей, місцева влада повинна надати інші приміщення.
Зокрема, школярів можуть навчати у закладах культури, кажуть у Міністерстві освіти і науки.
Про це розповів начальник Головного управління загальної, середньої та дошкільної освіти МОН Юрій Кононенко в ефірі "Українського радіо".
"Органи місцевого самоврядування повинні надати інші приміщення, наприклад, за домовленістю з іншими закладами культури, які б теж могли використовуватися в освітньому процесі.
До 15 липня ми вже будемо мати повну картину, яка ситуація з мережею закладів загальної та середньої освіти на початок навчального року", – сказав Кононенко.
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Наразі багато дітей опинилися за кордоном, тому екстремальної ситуації щодо кількості охочих навчатися немає.
У Києві є майже 20% вільних місць у перших класах.
Однак якщо школи будуть переповнені, місцеві органи самоврядування мають подбати про інші приміщення.
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