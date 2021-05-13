Які документи потрібні для вступу дитини в 1 клас та що повинні знати батьки

Після локдауну школи продовжили прийом документів для зарахування дітей до першого класу.

Про це повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов на своїй сторінці у соцмережі.

Тому вирішив нагадати батькам про їхні права та особливості процедури зарахування першачків.

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Щодо організації вступного процесу, у омбудсмена виділили 4 найважливіших моменти, які батькам варто взяти до уваги:

Школа не має права відмовити батькам у прийманні від них заяви про зарахування дитини до першого класу.

Заклад освіти має прийняти та розглянути заяви і не пізніше встановленої дати ухвалити рішення щодо зарахування або надати аргументовану відмову.

Але відмова у прийнятті заяви – протизаконна.

Батьки мають право подати заяви до будь-якої кількості закладів освіти.

Фото oksun70/Depositphotos



Тестування з метою відбору до першого класу є незаконними. Реклама:

Проведення вступних конкурсів для зарахування до першого класу дозволяється лише у спеціалізованих школах мистецького або спортивного спрямування.

Батьки мають повне право обрати для дитини будь-який заклад освіти.

Кожна дитина має право навчатися в закладі освіти, який є найближчим до її місця проживання, що визначено статтею 13 Закону України "Про освіту".

Але це – право, а не обов’язок. Батьки можуть обрати для дитини будь-який інший заклад освіти.

Якщо там є вільні місця, дитина може вчитися в іншому закладі освіти, не обов’язково – найближчому.

У омбудсмена радять батькам не довіряти твердженням некомпетентних осіб щодо прикріплення дітей до шкіл за пропискою, оскільки вони не мають на це жодних підстав.

Які документи потрібні для зарахування дитини в 1 клас?

Щоб дитину зарахували до 1 класу, один із батьків до 31 травня має особисто подати заяву про зарахування керівнику закладу, який обслуговує територію проживання дитини.

Для цього потрібно мати такі документи:

🔴 паспорт або інший документ, який посвідчує особу заявника (одного з батьків, або осіб, які їх замінюють);

🔴 копію та оригінал свідоцтва про народження дитини або документ, що посвідчує її особу;

🔴 оригінал або копію медичної довідки за формою №086-1/о;

🔴 документ, який підтверджує місце проживання дитини або батьків;

Цей документ подається, якщо дитина претендує на зарахування в заклад, що обслуговує її територію проживання. Якщо дитина претендує на вільні місця, у такому документі потреби немає.

🔴 за бажанням може додаватися оригінал або копія висновку інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

Цей документ необхідний, якщо дитина має особливі освітні потреби і для її навчання потрібно створити інклюзивний клас.

Щоб підтвердити місце проживання дитини, батьки можуть використати один із цих документів:

паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні) одного з батьків дитини чи законних представників;

довідка про реєстрацію місця проживання дитини або одного з її батьків чи законних представників;

довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

документ, що засвідчує право власності на відповідне житло (свідоцтво про право власності, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договір купівлі-продажу житла тощо);

рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання;

документ, що засвідчує право користування житлом (договір найму/піднайму/оренди тощо), укладений між фізичними особами чи між юридичною і фізичною особами, зокрема щодо користування кімнатою в гуртожитку;

довідка про проходження служби у військовій частині;

акт обстеження умов проживання;

інший офіційний документ, що містить інформацію про місце проживання дитини та/або одного з її батьків чи законних представників.

Усі ці документи мають відповідати певним формам, з якими можна ознайомитися за посиланням.

До 31 травня батьки також можуть подати заяви до будь-яких будь-яку інших закладів освіти, не на території обслуговування.

Тоді дитина буде претендувати на зарахування на вільні місця.

Якщо ця школа і заклад освіти, на території обслуговування якого проживає дитина, розташовані в одному населеному пункті, то батькам також потрібно принести довідку, що малеча не зарахована до школи за місцем проживання.

Це потрібно, щоб уникнути "множинного зарахування" дитини до двох закладів одночасно.

Довідку видає заклад освіти, на території обслуговування якого проживає ця дитина, впродовж одного робочого дня з дати звернення.

Під час подачі документів присутність дитини – не обов'язкова.

Як відбувається зарахування до 1 класу?

Першочергове зарахування до першого класу триває з 31 травня по 1 червня включно.

Найперше заклад освіти зараховує на навчання дітей:

які підтвердили місце проживання на території обслуговування школи;

які є рідними або усиновленими братами, сестрами дітей, які здобувають освіту в цьому закладі;

які є дітьми працівників цього закладу освіти;

які є випускниками дошкільного підрозділу цього закладу освіти, якщо такий підрозділ є.

Якщо кількість заяв на зарахування не перевищує кількість місць у школі, то заклад автоматично зараховує всіх охочих.

В іншому випадку, до 15 червня включно на вільні місця зараховуються діти, які не проживають на території обслуговування закладу.

Це відбувається за допомогою процедури жеребкування. Детальніше з правилами проведення жеребкування можна ознайомитися за посиланням.

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