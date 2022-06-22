"Провокує дискусії": заяви Арестовича в ОП вважають частково корисними – ЗМІ

В Офісі президента радника Олексія Арестовича сприймають як "фрілансера", а його заяви вважають частково корисними.

Про це розповів один із представників команди президента у коментарі "Радіо Свобода".

На відміну від Михайла Подоляка, який, як зі слів команди Зеленського, в ОП "реально працює", Арестовича на Банковій сприймають як "такого собі фрілансера", зазначають журналісти.

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"Тому ми з нього менше і питаємо. З іншого боку, відмазатись від його заяв часто буває важко, бо люди його сильно асоціюють з нами. Але, якщо чесно, більшість заяв Арестовича корисні для нас", – каже джерело у команді Зеленського.

"Користь" заяв радника ОП журналістам пояснили так:

"Чому? Ну, він провокує дискусії, і ми можемо простежити настрої у доволі політично стерильному під час війни суспільстві. Та й шкоди від цього особливо немає, бо всі суперечки навколо його заяв зазвичай закінчуються на рівні фейсбуку".

Фото: Олексій Арестович/Facebook

Інший співрозмовник "Радіо Свобода" із владних кіл зазначив, що з 24 лютого Арестович поєднав у собі два образи – психолога та самозакоханого актора.

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Чи не найбільшою користю від Арестовича у команді президента вважають його щоденні вечірні ефіри з правозахисником Марком Фейгіним.

У команді президента вважають, що завдяки ним Україна може впливати на російське суспільство у потрібному руслі, наголошують ЗМІ.

Сам Арестович називає ці ефіри своїм "потужним інструментом".

Нагадаємо, раніше українців обурила низка заяв радника ОП.

В одному з ефірів Арестович назвав українську культуру "маленькою", а після хвилі критики опублікував допис, у якому принизив українських "активістів".

Пізніше Арестович негативно висловився про представників ЛГБТ. Через це користувачі соцмереж почали вимагати звільнення радника Офісу.