Наздоганяє російський корабель: українців розлютила заява Арестовича про активістів

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович розкритикував українських активістів. Він стверджує, що успіх України можливий лише у тих сферах, до яких досі "не дісталися" громадські діячі.

Про це Арестович написав у Facebook 20 червня.

Зокрема, радник керівника ОП згадав про українські культуру, літературу, музику, кіберспорт, "державу у смартфоні", агроінновації, якими захоплюється світ, "поки там немає активістів". До вищезазначеного переліку Арестович додав і "український секс":

"Не знаю, як там український секс (давно там не був) але дайте вгадаю – світ бажає його до нестями чи там вже встигли з’явитися наші активісти?".

Допис Арестовича спровокував шквал хейту і обурення з боку українців. "УП. Життя" розповідає, як користувачі соцмереж відреагували на позицію радника глави Офісу президента щодо громадських діячів.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович. Фото: Fotoreserg/ Depositphotos

"Придворний блазень"

Журналіст "Великого Києва" Макс Юр'єв нагадав "нешановному" Арестовичу, що серед воїнів, які обороняють Україну на фронті, та з-поміж волонтерів, що забезпечують необхідним тил, переселенців та військових, також є чимало активістів. Радника глави ОП після його критики Юр'єв назвав "придворним блазнем".

"Бо влада, яку вилизує нешановний, не готувалася до війни. І якби не активісти, які закрили собою провали в різних сферах, що утворились від дій та бездіяльності чинуш-"професіоналів", то і цієї влади б можливо не було, бо не було б країни.

Але яка влада, такі і придворні блазні. Нешановний певно зловив зіркову хворобу і вирішив насміхатися з самого поняття активізму", – вважає журналіст.

Крім того, Юр'єв заявив, що висловлювання Арестовича через день після поховання загиблого активіста і розвідника Романа Ратушного є "особливо цинічними".

"Вперед на міни"

Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін вважає, що "наскок Арестовича" – цілеспрямоване розгортання наративу проти активістів. Він також назвав причини, які, на його думку, спровокували критику з боку Арестовича:

"Найгірша частина ОП розуміє, що саме активісти:

зупинятимуть розкрадання грошей на відбудову;

змушуватимуть робити реформи (в тому числі, передбачені рухом в ЄС);

(після перемоги) поставлять ряд дуже неприємних питань".

Шабунін також вважає, що наступними під "напад" з боку представників влади можуть потрапити волонтери та військові.

"До речі, як ви розумієте, їхніми ворогами є не лише активісти. Наступні наративи вони розгорнуть проти волонтерів та військових. Активна частина суспільства – природні вороги корумпованих політиків в будь-якій країні світу.

Такі "політики" завжди атакують активістів. І завжди їм програють, принаймні в демократичних суспільствах. Тож вперед на міни. Не ви перші, і вже точно не ви останні", – наголосив він.

Директор і зберігач фондів музейно-виставкового центру Калуської міської ради Артур Єфремов, коментуючи скандальний допис Арестовича, акцентував увагу на його останньому пункті, заявивши, що радник глави ОП "не готовий визнавати свої потреби публічно через страх не прийняття його справжнім".

"Фанатична потреба людини бути класним і визнання від юрби його надуманої класності штовхає Алєксєя верзти маячню", – вважає Єфремов.

"Арестович вирішив наздогнати руський воєнний корабль"

Нардеп від "Слуги народу" Дмитро Гурін також прокоментував позицію радника глави ОП:

"Виглядає, наче пан Олексій Арестович незрозуміло нащо вирішив наздогнати руський воєнний корабль", – передають читачам і Олексію активісти, що завезли за війну під сотню автівок і декілька тисяч броніків".

Гурін також нагадав Арестовичу і про активістів-рестораторів, які роздали понад мільйон порцій їжі десяткам тисяч літніх киян і всьому київському ТРО. Додав, що все це вони зробили замість держави і міста, за свої кошти.

"І, наскільки я бачу по своїй стрічці, цей меседж передають ще багато інших активістів, які, на жаль, вкрай неввічливо, проте, дуже активно використовують слова "мудило" і "гондон". Але ж людоньки, не можна мстить, повинні ми любити всіх!.. (далі за текстом класика)", – заявив нардеп.

"Активістам продовжують плювати у душу з ОП"

Авторка блогу "Їх убила Росія" Аліна Боднар після слів Арестовича звернулася до нього у дописі, наголосивши, що саме активісти завжди боролися з несправедливістю в судах, незаконними забудовами, свавіллям поліцейських, незаконними схемами чиновників, корупцією тощо.

"Хто відстоював українську культуру? Українську ідентичність? Мову? Історичну пам‘ять? Хто вимагав 8 років відмовитись від російських продуктів і толерування росіян? Хто на Майдан виходив? Хто пішов на фронт?

А тепер раптом я читаю, що знову активісти - зло. Пздць. Йшов 117 день війни з Росією. Нам продовжували плювати в душу з офісу президента", – наголосила Боднар.

"Український громадський рух ах*єнний, бо там немає Арестовича"

Громадський діяч та член "Народовладдя" Олег Симороз теж обурився позицією Олексія Арестовича, назвавши його "хайповою, брехливою істотою". Він наголосив, що багато "дійсно" ідейних людей, які були активістами та займали активну громадську позицію, загинули на війні. Також Симороз нагадав про історію Катерини Гандзюк, яку вбили задовго до 24 лютого через активну громадську діяльність.

"Льоша, краще бути активістом, ніж такою брехливою твариною як ти. І насправді твій допис для більшості з нас це визнання. І так, український громадський рух аху**ний, знаєш чому? Бо там немає такого пизд*бола як Арестович", – заявив він.

Голова Наглядової ради Благодійного фонду "СВОЇ" Леся Литвинова на противагу словам Арестовича заявила, що українська "культура та музика вражають, допоки про неї не почав писати Арестович".

Вона також згадала у про трагічну загибель активіста Романа Ратушного, попрощатися з яким у день похорон прийшло багато людей.

"Він був на рік молодший за мою старшу доньку. І за своє надзвичайно коротке життя встиг більше, ніж ця самовпевнена істота за свої 46 рочків.

Віддати йому останню шану прийшло багато "активістів". З тих, хто воює на різних фронтах – з орками, з судами, з забудовниками, з крадіями. З тих, хто виправляє помилки держави і роками затикає всі дірки, які тільки можна.

Намагаюсь уявити собі людей, які прийшли б на похорон Арестовича... І не бачу жодного обличчя з тих, з ким не соромно бути поряд", – наголосила Литвинова.