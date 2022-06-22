Знищення "Барабашово" у Харкові завдало збитків довкіллю на 2 млрд грн

Яна Осадча журналіст
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22 червня 2022

Збитки, які були нанесені довкіллю унаслідок знищення торговельного центру "Барабашово" у Харкові становлять майже 2 млрд гривень.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція України.

У березні 2022 року внаслідок артилерійського обстрілу російськими військами Харкова, виникла масштабна пожежа на відомому торговельному майданчику "Барабашово".

У результаті вигоріли павільйони, офісні будівлі, складські приміщення, площею понад 53 440 м³. Пожежники та комунальні служби боролись з вогнем декілька днів.

  Внаслідок обстрілу російськими військами Харкова, виникла пожежа на ринку "Барабашово"
 У результаті вигоріли павільйони, офісні будівлі, складські приміщення, площею понад 53 440 м³
 Збитки, які були нанесені довкіллю, становлять майже 2 млрд гривень
Ринок є найбільшим у Східній Європі та займає 14-е місце у рейтингу найбільших ринків світу
 "Барабашово" – найбільший промислово-речовий ринок України, що має площу більше 75 га
 Більшу частину площі ринку займають майданчики ТЦ концерну "АВЭК и К" під назвою "Барабашово"

"Під час горіння відбулось забруднення атмосферного повітря неорганізованими викидами забруднюючих речовин та засмічення відходами пластику, металу, скла, тканини та деревини земельної ділянки загальною площею 32 388 м2", – кажуть у відомстві.

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Нагадаємо, в окупованому Маріуполі цього літа можуть бути спалахи інфекційних хвороб, зокрема холери, через які можуть померти тисячі людей.

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