Знищення "Барабашово" у Харкові завдало збитків довкіллю на 2 млрд грн

Збитки, які були нанесені довкіллю унаслідок знищення торговельного центру "Барабашово" у Харкові становлять майже 2 млрд гривень.
Про це повідомляє Державна екологічна інспекція України.
У березні 2022 року внаслідок артилерійського обстрілу російськими військами Харкова, виникла масштабна пожежа на відомому торговельному майданчику "Барабашово".
У результаті вигоріли павільйони, офісні будівлі, складські приміщення, площею понад 53 440 м³. Пожежники та комунальні служби боролись з вогнем декілька днів.
|Внаслідок обстрілу російськими військами Харкова, виникла пожежа на ринку "Барабашово"
|У результаті вигоріли павільйони, офісні будівлі, складські приміщення, площею понад 53 440 м³
|Збитки, які були нанесені довкіллю, становлять майже 2 млрд гривень
|Ринок є найбільшим у Східній Європі та займає 14-е місце у рейтингу найбільших ринків світу
|"Барабашово" – найбільший промислово-речовий ринок України, що має площу більше 75 га
|Більшу частину площі ринку займають майданчики ТЦ концерну "АВЭК и К" під назвою "Барабашово"
"Під час горіння відбулось забруднення атмосферного повітря неорганізованими викидами забруднюючих речовин та засмічення відходами пластику, металу, скла, тканини та деревини земельної ділянки загальною площею 32 388 м2", – кажуть у відомстві.
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Нагадаємо, в окупованому Маріуполі цього літа можуть бути спалахи інфекційних хвороб, зокрема холери, через які можуть померти тисячі людей.
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