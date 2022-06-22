У КМДА вирішать, чи звільняти директорку притулку в Бородянці, де загинули сотні собак

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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22 червня 2022

Зоозахисники вимагають звільнити виконувачку обов’язків директора Київської міської лікарні ветмедицини Наталію Мазур.

За її керівництва у притулку в Бородянці загинули сотні собак, зачинених у вольєрах, повідомляє ГО UAnimals.

У Київській міській держадміністрації вже створили комісію з 8 людей, щоб прийняти рішення стосовно про звільнення.

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"Наразі триває службове розслідування. У кінці червня рішення має бути прийняте", – кажуть зоозахисники.

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 Фото: UAnimals

Наталія Мазур тимчасово виконує обов’язки директора КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини.

Коли російські окупанти захопили Бородянку на Київщині, собаки з місцевого притулку опинилися під окупацією, зачинені у вольєрах.

Понад 200 тварин загинули від спраги та голоду, а керівництво притулку не провело рятувальну операцію.

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За словами зоозахисників, Наталія Мазур приїхала до тварин лише 3 квітня, коли місто звільнили українські військові. 

На той час волонтери вже встигли вивезти 263 собак, які вижили.

Зокрема, тварин рятували волонтери організацій "Хвостатий четвер", "Хвостата Неділя", "Хвостата BANDA", "Хвостата середа" та інші.

Після цього зоозахисники звинуватили Наталію Мазур у недбалості, зокрема через те, що тварин залишили замкненими.

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"Жінка покинула зачиненими у вольєрах собак бородянського притулку. Близько місяця тварини залишалися без їжі та води", – розповідають зоозахисники.

Попри це Наталія Мазур залишилася на посаді та продовжила працювати з тваринами, кажуть у UAnimals.

"Наша команда вимагає звільнення людини, через яку загинуло 222 собаки. Це важливо не лише для волонтерів та зоозахисників, а й для тварин, які у будь-який момент можуть знову бути покинуті", – наголошують зоозахисники.

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