В Україні стартувала вступна кампанія для випускників 9-х класів

23 червня стартувала вступна кампанія для випускників 9-класу, які вступають до закладів передвищої освіти.
У цьому році Міністерство освіти і науки вперше запровадило електронні кабінети для 9-класників, куди потрібно подавати електронні заяви.
Реєстрація особистих електронних кабінетів розпочалась 23 червня на сайті.
Щоб створити кабінет потрібно:
- ввести серію та номер документа про освіту;
- номер без серії паспорта чи свідоцтва;
- вказати електронну пошту, яка не заборонена на території України, та згенерувати пароль для входу в кабінет.
|Фото: Wavebreakmedia/Depositphotos
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У самому кабінеті потрібно буде завантажити фото та довідку та за необхідності довідку про реєстрацію в селі з контактними номерами.
"Будь ласка, не завантажуйте "селфі" чи некоректне фото, адже заклад освіти може використовувати його для замовлення студентського чи учнівського квитка", – йдеться в повідомленні.
Редагувати свою інформацію в кабінеті можна буде до подання першої заяви.
Подавати електронні заяви до закладів освіти можна буде з 30 червня до 13 липня.
У цьому році конкурсний бал вступника на бюджет складається з результатів співбесіди, творчого конкурсу або мотиваційного листа.
Текст мотиваційного листа заповнюється в кабінеті під час подання заяви.
Вступники також можуть використати так званий сільський коефіцієнт, на який збільшується конкурсний бал.
Він дорівнює 1,05 і доступний для тих, хто зареєстрований у селі, чи здобув освіту в сільській школі.
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