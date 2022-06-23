В Україні стартувала вступна кампанія для випускників 9-х класів

23 червня стартувала вступна кампанія для випускників 9-класу, які вступають до закладів передвищої освіти.

У цьому році Міністерство освіти і науки вперше запровадило електронні кабінети для 9-класників, куди потрібно подавати електронні заяви.

Реєстрація особистих електронних кабінетів розпочалась 23 червня на сайті.

Щоб створити кабінет потрібно:

ввести серію та номер документа про освіту;

номер без серії паспорта чи свідоцтва;

вказати електронну пошту, яка не заборонена на території України, та згенерувати пароль для входу в кабінет.

Фото: Wavebreakmedia /Depositphotos

У самому кабінеті потрібно буде завантажити фото та довідку та за необхідності довідку про реєстрацію в селі з контактними номерами.

"Будь ласка, не завантажуйте "селфі" чи некоректне фото, адже заклад освіти може використовувати його для замовлення студентського чи учнівського квитка", – йдеться в повідомленні.

Редагувати свою інформацію в кабінеті можна буде до подання першої заяви.

Подавати електронні заяви до закладів освіти можна буде з 30 червня до 13 липня.

У цьому році конкурсний бал вступника на бюджет складається з результатів співбесіди, творчого конкурсу або мотиваційного листа.

Текст мотиваційного листа заповнюється в кабінеті під час подання заяви.

Вступники також можуть використати так званий сільський коефіцієнт, на який збільшується конкурсний бал.

Він дорівнює 1,05 і доступний для тих, хто зареєстрований у селі, чи здобув освіту в сільській школі.