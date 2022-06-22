В регіонах України створять комісії, які будуть займатися безпекою учнів – Шкарлет

Яна Осадча журналіст
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22 червня 2022

В регіонах України при обласних військових адміністраціях сформують спеціальні комісії, які будуть визначити, чи безпечно розпочинати в місцевих школах очне навчання.

Очолювати комісії будуть профільні заступники глави ОВА і до її роботи будуть залучені представники Державної служби надзвичайних ситуацій, заявив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет в ефірі телемарафону.

"Звісно, ми всі прагнемо до соціалізації, до очного формату навчання і закликаємо до цього. Однак безпека має бути на першому місці.

Ми будемо формувати мапу безпеки і основний слоган, який має бути на сьогодні для нас – це "школа – територія безпеки", – зазначив міністр.  

 "Слоган, який має бути на сьогодні для нас: "школа – територія безпеки", – Сергій Шкарлет

Шкарлет каже, що МОН опитало понад 2 млн батьків щодо доцільності впровадження очного навчання під час війни. За його словами, їхні думки розділилися.

"Там, де йдуть бойові дії, де ОВА ухвалять рішення щодо неможливості початку очного освітнього процесу, там він буде дистанційний. На всіх інших територіях ми закликаємо до очного навчального процесу", – говорить Шкарлет.

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Він також зазначив, що батьки учнів обов’язково мають бути ознайомлені з протоколами безпеки, тобто вони мусять знати, де буде перебувати їхня дитина під час повітряної тривоги.

Школярів будуть навчати правилам евакуації і проводити тренування. Для учасників освітнього процесу буде створено паспорт безпеки, у закладах обов'язково буде охорона та спеціальне обладнання для сповіщення сигналу тривоги. 

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