Розпочався другий етап підтвердження участі у спрощеному ЗНО

У вівторок, 21 червня, розпочався другий етап підтвердження участі у національному мультипредметному тестуванні. До 7 липня усі учасники мають обрати місто/країну для проходження тесту.

Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Аби остаточно підтвердити намір складати спрощене зовнішнє незалежне оцінювання, необхідно зайти на інформаційну сторінку та у спеціальній формі обрати із запропонованого переліку назву населеного пункту, де зручніше буде пройти тестування. Місце складання НМТ можна обрати незалежно від того, де перебуватиме учасник у період проведення основної сесії, – в Україні чи за кордоном.

"Важливо якнайуважніше вибирати населений пункт із випадного списку, адже деякі міста додано/вилучено з переліку населених пунктів, які були запропоновані на першому етапі підтвердження", – наголошують в УЦОЯО.

Також вступників попередили: якщо кількість робочих місць для учасників НМТ у певному місті досягне ліміту, то після заповнення форми цей населений пункт стане недоступним для вибору у випадному списку.

Не всі вступники зможуть скласти НМТ за кордоном у найбільш зручному за місцем розташування для них населеному пункті. Як пояснили в УЦОЯО, кількість робочих місць для учасників НМТ за кордоном у тимчасових екзаменаційних центрах створювали з урахуванням даних першого етапу реєстрації, а також можливостей закордонних партнерів.

"Наразі у переважній більшості міст вступники, які раніше повідомили про своє бажання пройти в них тест, матимуть змогу це зробити. Однак у разі суттєвого збільшення кількості охочих проходити НМТ у певних містах, особам, які підтверджуватимуть своє бажання взяти участь у тестуванні в останній момент, можливо, доведеться, вибирати з-поміж доступних міст", – зауважили в Центрі.

Можливість завантажити із вкладки "Місце проведення" запрошення із даними про дату, час та місце проходження НМТ з'явиться лише після проходження двох етапів підтвердження участі у тестуванні.

Водночас абітурієнтів, які з 20 травня до 7 червня підтвердили участь у НМТ і хотіли б пройти тестування в додаткову сесію, просять пропустити другий етап вибору місця проходження НМТ під час основної сесії. Натомість вони мають підтвердити участь у додатковій сесії протягом 8-18 липня, обравши із запропонованого переліку країну/місто, де бажають скласти тест.

У додаткову сесію учасники НМТ також зможуть проходити тестування у:

Фінляндії (м.Гельсінкі),

Люксембурзі (м. Люксембург),

США (м. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, та м. Сакраменто, штат Каліфорнія),

Словенії (м. Марібор),

Німеччині (м. Берлін),

Швейцарії (м. Берн).

Нагадаємо, цього року через війну в Україні замість класичного варіанту тесту абітурієнти складатимуть НМТ з трьох предметів: української мови, математики та історії України.