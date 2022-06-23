Право бути тим, ким ти є: в Україні випустили ролик на підтримку ЛГБТ-військових. ВІДЕО

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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23 червня 2022

В Україні випустили ролик на підтримку ЛГБТК+ українських бійців, які служать в лавах ЗСУ.

Соціальне відео із назвою "People shoot people", яке створив режисер Владислав Рекотов разом із командою, опублікували на YouTube каналі KyivPride.

Головною метою відео автори називають нагадування у всесвітній ПрайдМісяць, що за незалежність України змагаються представники різних груп населення, зокрема ЛГБТК+ спільнота.

 "У лютому змінилося життя всієї нації, але ми вистояли та продовжуємо боротися саме завдяки нашій ідентичності та силі, яку вона дає.

Ідентифікуючи себе як українців ми не в змозі здатися. Україна належить нам так само як і тим, хто не зазнає проблем через свою сексуальну та гендерну ідентичність", – говорить Владислав Рекотов.

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Фото: Скріншот з ролику

У ролику український солдат танцює у стилі Vogue – сучасний напрям танцю, який  характеризується модельними позами, поєднаними з різкими та чіткими рухами рук, ніг та тіла.

Режисер додав, що відео символізує переживання жахів війни через танець, який уособлює філософію свободи самовираження та права бути тим, ким ти є.

"Ворожому снаряду все одно, кого вбивати на українській землі. Солдат, який залишився один на полі бою, переживає жах війни та втрати через танець, через vogue. Voguing – це не просто танець, не просто рухи", – каже режисер.

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