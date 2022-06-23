Право бути тим, ким ти є: в Україні випустили ролик на підтримку ЛГБТ-військових. ВІДЕО

В Україні випустили ролик на підтримку ЛГБТК+ українських бійців, які служать в лавах ЗСУ.

Соціальне відео із назвою "People shoot people", яке створив режисер Владислав Рекотов разом із командою, опублікували на YouTube каналі KyivPride.

Головною метою відео автори називають нагадування у всесвітній ПрайдМісяць, що за незалежність України змагаються представники різних груп населення, зокрема ЛГБТК+ спільнота.

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"У лютому змінилося життя всієї нації, але ми вистояли та продовжуємо боротися саме завдяки нашій ідентичності та силі, яку вона дає.

Ідентифікуючи себе як українців ми не в змозі здатися. Україна належить нам так само як і тим, хто не зазнає проблем через свою сексуальну та гендерну ідентичність", – говорить Владислав Рекотов.

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Фото: Скріншот з ролику

У ролику український солдат танцює у стилі Vogue – сучасний напрям танцю, який характеризується модельними позами, поєднаними з різкими та чіткими рухами рук, ніг та тіла.

Режисер додав, що відео символізує переживання жахів війни через танець, який уособлює філософію свободи самовираження та права бути тим, ким ти є.

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"Ворожому снаряду все одно, кого вбивати на українській землі. Солдат, який залишився один на полі бою, переживає жах війни та втрати через танець, через vogue. Voguing – це не просто танець, не просто рухи", – каже режисер.