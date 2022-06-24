З 1 вересня в українських школах планують розпочати переважно очне навчання – ОП

Яна Осадча журналіст
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24 червня 2022

В Україні 1 вересня планують розпочати очні заняття в школах за безпечної ситуації в регіоні.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Він зазначив, що для цього у закладах освіти проводяться заходи з посилення безпеки.

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Зокрема, йдеться про перевірку шкіл та прилеглих територій органами ДСНС наявність вибухонебезпечних предметів. Окрім того, перевіряють готовність систем оповіщення про повітряну тривогу.

 Фото: Vadyuhin/Depositphotos

"Особливу увагу звертаємо на доступність оповіщення для дітей з порушеннями зору та слуху", – каже Тимошенко.

За словами заступника керівника ОП, до початку навчального року в кожному закладі освіти мають бути визначені та позначені шляхи евакуації та має бути обладнане укриття для всіх учасників освітнього процесу.

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"Створюються запаси води та медикаментів. Проводяться тренування щодо дій у разі оголошення сигналу повітряної тривоги", – говорить Кирило Тимошенко.

Нагадаємо, міністр освіти та науки Сергій Шкарлет заявив, що в регіонах створять комісії, які будуть опікуватися безпекою учнів.

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