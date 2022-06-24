З 1 вересня в українських школах планують розпочати переважно очне навчання – ОП

В Україні 1 вересня планують розпочати очні заняття в школах за безпечної ситуації в регіоні.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Він зазначив, що для цього у закладах освіти проводяться заходи з посилення безпеки.

Зокрема, йдеться про перевірку шкіл та прилеглих територій органами ДСНС наявність вибухонебезпечних предметів. Окрім того, перевіряють готовність систем оповіщення про повітряну тривогу.

"Особливу увагу звертаємо на доступність оповіщення для дітей з порушеннями зору та слуху", – каже Тимошенко.

За словами заступника керівника ОП, до початку навчального року в кожному закладі освіти мають бути визначені та позначені шляхи евакуації та має бути обладнане укриття для всіх учасників освітнього процесу.

"Створюються запаси води та медикаментів. Проводяться тренування щодо дій у разі оголошення сигналу повітряної тривоги", – говорить Кирило Тимошенко.

Нагадаємо, міністр освіти та науки Сергій Шкарлет заявив, що в регіонах створять комісії, які будуть опікуватися безпекою учнів.