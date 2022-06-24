З 1 вересня в українських школах планують розпочати переважно очне навчання – ОП

Яна Осадча журналіст
9794
24 червня 2022

В Україні 1 вересня планують розпочати очні заняття в школах за безпечної ситуації в регіоні.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Він зазначив, що для цього у закладах освіти проводяться заходи з посилення безпеки.

Зокрема, йдеться про перевірку шкіл та прилеглих територій органами ДСНС наявність вибухонебезпечних предметів. Окрім того, перевіряють готовність систем оповіщення про повітряну тривогу.

 Фото: Vadyuhin/Depositphotos

"Особливу увагу звертаємо на доступність оповіщення для дітей з порушеннями зору та слуху", – каже Тимошенко.

За словами заступника керівника ОП, до початку навчального року в кожному закладі освіти мають бути визначені та позначені шляхи евакуації та має бути обладнане укриття для всіх учасників освітнього процесу.

Читайте також: Шкарлет пояснив, чи розпочнеться навчання раніше і скільки учнів може бути у класі

"Створюються запаси води та медикаментів. Проводяться тренування щодо дій у разі оголошення сигналу повітряної тривоги", – говорить Кирило Тимошенко.

Нагадаємо, міністр освіти та науки Сергій Шкарлет заявив, що в регіонах створять комісії, які будуть опікуватися безпекою учнів.

Читайте також: Читайте також: Вчителі з регіонів, де відновлять офлайн-навчання, мають повернутися на роботу – Шкарлет




 8265
Суспільство

Як рятують людей зі сходу та чому не евакуювали поранених з "Азовсталі". Інтерв’ю з координатором "Лікарів без кордонів"

Діана Кречетова
 12429
Суспільство

Історія мами-виховательки, яка повернулась з-за кордону під час війни та евакуювала сімох дітей

Альона Медведєва
 7139
Суспільство

Хоч на мить відволікти від війни: історія канадського директора, який проводить уроки для українських учнів

Вікторія Макарова

Головне на сайті


Суспільство

Як рятують людей зі сходу та чому не евакуювали поранених з "Азовсталі". Інтерв’ю з координатором "Лікарів без кордонів"

Діана Кречетова
У МОН запустили гарячу лінію для онлайн-консультацій абітурієнтів
Верховний суд США скасував рішення 50-річної давності, яке давало право на аборти
Уряд рекомендує розпочати навчальний рік в університетах раніше, ніж у школах
В Харківському університеті ім. Каразіна вирішили, що робити з кафедрами російської мови та літератури
Діти зі Стрия створили блокпост і зібрали кошти на бронежилети за 3 дні
Суспільство

Історія мами-виховательки, яка повернулась з-за кордону під час війни та евакуювала сімох дітей

Альона Медведєва
Суспільство

Хоч на мить відволікти від війни: історія канадського директора, який проводить уроки для українських учнів

Вікторія Макарова