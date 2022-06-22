Вчителі з регіонів, де відновлять офлайн-навчання, мають повернутися на роботу – Шкарлет

Яна Осадча журналіст
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22 червня 2022

Вчителі, які працюють в школах, де буде впроваджене офлайн-навчання, мусять повернутися на робоче місце.

Однак педагоги з регіонів, де офлайн навчання буде визнане небезпечним, можуть викладати онлайн і отримувати за це зарплату, заявив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

"Вчителі не мають статусу держслужбовця і мають права працювати онлайн. Однак при умові, що процес онлайн-навчання задекларований органами влади", – зазначив міністр.

За словами міністра, учні та вчителі, чиї школи були зруйновані під час війни, будуть переведені в найближчі навчальні заклади.

 Фото: VitalikRadko/Depositphotos

"Жодна дитина, чию школу зруйнували, не залишиться за межами освітнього процесу. Вчителі також мають бути працевлаштовані", – сказав Шкарлет.

Нагадаємо, 26 квітня Кабінет міністрів України видав постанову, за якою працівникам державних установ та підприємств забороняється працювати за кордоном.

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Раніше освітній омбудсмен Сергій Горбачов наголосив, що постанова Кабміну не поширюється на вчителів.

Він також закликав керівників закладів припинити вимагати повернення педагогів, переважна більшість яких – жінки, які мають дітей і несуть за них відповідальність.

З 1 вересня 2022 року МОН планує запровадити очне навчання в регіонах, де дозволяє безпекова ситуація, та лише в оснащених бомбосховищами школах.

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