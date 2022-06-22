Шкарлет пояснив, чи розпочнеться навчання раніше і скільки учнів може бути у класі

Верховна Рада України на час воєнного стану зупинила положення законів, які стосуються дати початку, закінчення і тривалості навчального року, а також граничної верхньої межі кількості учнів у класі.
Норми призупиняються законом №7325.
Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет в ефірі телемарафону зазначив, що МОН все ж таки планує розпочинати навчальний рік у школах 1 вересня, бо ця дата є особливою для освітян.
Однак виші можуть розпочати навчання у серпні.
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"В рамках автономії закладів вищої, фахової передвищої, профтехнічної освіти можемо дати дозвіл починати навчання на початку серпня чи в середині. Це не є чимось неадкекватним, адже вже декілька років поспіль деякі університети це впроваджують, особливо там, де є практика і індивідуальна освіта", – сказав міністр.
Стосовно скасування обмеження кількості дітей у класах, Шкарлет зазначив, що це стосується тільки дистанційної форми навчання.
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"Враховуючи переміщених осіб та понад 600 тисяч учнів, які знаходяться поза межами України, щоб надати можливість навчатися кожному, ми зняли обмеження кількості учнів в одному класі під час онлайн-занять", – заявив Шкарлет.
Згідно з законом про повну середню освіту, наповнюваність школярів не може складати понад 20 учнів у початкових класах та 30 учнів у класах середньої, старшої та профільної школи.
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