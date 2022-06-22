Шкарлет пояснив, чи розпочнеться навчання раніше і скільки учнів може бути у класі

Верховна Рада України на час воєнного стану зупинила положення законів, які стосуються дати початку, закінчення і тривалості навчального року, а також граничної верхньої межі кількості учнів у класі.

Норми призупиняються законом №7325.

Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет в ефірі телемарафону зазначив, що МОН все ж таки планує розпочинати навчальний рік у школах 1 вересня, бо ця дата є особливою для освітян.

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Однак виші можуть розпочати навчання у серпні.

"В рамках автономії закладів вищої, фахової передвищої, профтехнічної освіти можемо дати дозвіл починати навчання на початку серпня чи в середині. Це не є чимось неадкекватним, адже вже декілька років поспіль деякі університети це впроваджують, особливо там, де є практика і індивідуальна освіта", – сказав міністр.

Стосовно скасування обмеження кількості дітей у класах, Шкарлет зазначив, що це стосується тільки дистанційної форми навчання.

"Враховуючи переміщених осіб та понад 600 тисяч учнів, які знаходяться поза межами України, щоб надати можливість навчатися кожному, ми зняли обмеження кількості учнів в одному класі під час онлайн-занять", – заявив Шкарлет.

Згідно з законом про повну середню освіту, наповнюваність школярів не може складати понад 20 учнів у початкових класах та 30 учнів у класах середньої, старшої та профільної школи.

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