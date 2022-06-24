У Львові хлопчика, який народився у модульному містечку для переселенців, назвали на честь місцевого священника

Яна Осадча журналіст
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24 червня 2022

У модульному містечку для переселенців у Львові новонародженого хлопчика назвали на честь місцевого священика, який опікується поселенням.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

Немовляті дали ім’я – Андрійко, він народився у багатодітній родині у містечку для тимчасово переселених українців "Маріяполіс".

Сім’я переїхала до Львова з міста Лиман на Донеччині. Хлопчик має двох братиків і сестричку. Його батько працює в одній із військових частин.

 Модульне містечко у Львові. Фото: Вікторія Андрєєва, "УП.Життя"

"Соціальні служби міста допомагають цій сім’ї. Як тільки мама повернулась з пологового будинку, ми надали усе необхідне для дитини – памперси, гігієнічні засоби, пляшечки, коляску та інші речі", – розповів начальник управління соціального захисту ЛМР Ігор Кобрин.

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У квітні 2022 року у модульному містечку в Стрийському парку народилася дівчинка Софійка. Її батьки також приїхали до Львова з Донецької області.

Загалом у трьох модульних містечках, які функціонують у Львові, мешкає близько 20 багатодітних родин. У п’яти сімей – п’ятеро та більше дітей. В усіх містечках для переселенців міста живе 300 дітей.

Раніше ми розповідали про те, як живуть переселенці у модульних містечках Львова.

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