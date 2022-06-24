В Харківському університеті ім. Каразіна вирішили, що робити з кафедрами російської мови та літератури

У Харківському університеті імені Василя Каразіна вирішили об’єднати кафедри російської мови та історії російської літератури і створити на їхній базі кафедру слов’янської філології.

Таке рішення ухвалила Вчена рада вишу, повідомили "Українській правді. Життя" в університеті.

До робочого процесу були залучені викладачі польської мови та літератури.

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"В університеті існує спеціалізація "Слов’янські мови", в межах якої відбувається навчання студентів за освітніми програмами, відповідно до стандартів Міністерства освіти і науки України. Спеціалізація містить освітні програми з російської та польської філології, які викладалися на кафедрі російської мови та кафедрі історії російської філології", – розповіли у виші.

Фото: Микола Слета/Вікіпедія

В університеті кажуть, що злиття двох кафедр було виконане не тільки заради оптимізації і приведення до стандартів, але й стало висловленням позиції навчального закладу в сучасних умовах війни.

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"Зауважимо, що вказані кафедри не були ліквідовані. Відповідно, викладачі перейдуть на кафедру слов’янської філології, а студенти продовжать навчатися в рамках своїх освітніх програм", – кажуть в університеті.

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