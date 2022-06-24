Уряд рекомендує розпочати навчальний рік в університетах раніше, ніж у школах

Новий навчальний рік у школах розпочнеться традиційно 1 вересня.

Студентам від 2 курсу рекомендують стартувати 15 серпня.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 24 червня.

"Навчальний рік розпочнеться 1 вересня в очному режимі. Питання складне, оскільки пов'язане з безпекою наших дітей", – сказав прем'єр-міністр.

Фото з Facebook Дениса Шмигаля

При тому органи місцевого самоврядування повинні:

організувати регулярні навчання з евакуації учнів до сховищ та уроки безпеки;

візуалізацію шляху до безпечних місць в усіх закладах освіти;

у сховищах повинні бути всі умови для перебування та навчання;

у кожному освітньому закладі має бути тривожна кнопка на випадок надзвичайної ситуації.

Він зазначив, що діти з прифронтових та окупованих територій будуть навчатися в онлайні режимі.

Структурам різного рівня – від міністерств до військових адміністрацій доручено організувати довезення дітей до шкіл та безпеку в закладах освіти.

Денис Шмигаль також заявив, що незабаром завершать розробку оновлених протоколів безпеки. Ними наразі займаються у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Перед впровадженням, їх затвердить місцева влада, а тоді з інформацією ознайомлять батьків та учнів.

Прем'єр-міністр також зазначив, що влада рекомендує в університетах розпочати навчальний рік раніше – вже з 15 серпня. Але це не стосуватиметься перших курсів.