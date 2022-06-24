Уряд рекомендує розпочати навчальний рік в університетах раніше, ніж у школах

Новий навчальний рік у школах розпочнеться традиційно 1 вересня.
Студентам від 2 курсу рекомендують стартувати 15 серпня.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 24 червня.
"Навчальний рік розпочнеться 1 вересня в очному режимі. Питання складне, оскільки пов'язане з безпекою наших дітей", – сказав прем'єр-міністр.
|Фото з Facebook Дениса Шмигаля
При тому органи місцевого самоврядування повинні:
- організувати регулярні навчання з евакуації учнів до сховищ та уроки безпеки;
- візуалізацію шляху до безпечних місць в усіх закладах освіти;
- у сховищах повинні бути всі умови для перебування та навчання;
- у кожному освітньому закладі має бути тривожна кнопка на випадок надзвичайної ситуації.
Він зазначив, що діти з прифронтових та окупованих територій будуть навчатися в онлайні режимі.
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Структурам різного рівня – від міністерств до військових адміністрацій доручено організувати довезення дітей до шкіл та безпеку в закладах освіти.
Денис Шмигаль також заявив, що незабаром завершать розробку оновлених протоколів безпеки. Ними наразі займаються у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.
Перед впровадженням, їх затвердить місцева влада, а тоді з інформацією ознайомлять батьків та учнів.
Прем'єр-міністр також зазначив, що влада рекомендує в університетах розпочати навчальний рік раніше – вже з 15 серпня. Але це не стосуватиметься перших курсів.