Уряд рекомендує розпочати навчальний рік в університетах раніше, ніж у школах

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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24 червня 2022

Новий навчальний рік у школах розпочнеться традиційно 1 вересня

Студентам від 2 курсу рекомендують стартувати 15 серпня. 

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 24 червня. 

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"Навчальний рік розпочнеться 1 вересня в очному режимі. Питання складне, оскільки пов'язане з безпекою наших дітей", – сказав прем'єр-міністр.

 Фото з Facebook Дениса Шмигаля

При тому органи місцевого самоврядування повинні:

  • організувати регулярні навчання з евакуації учнів до сховищ та уроки безпеки;
  • візуалізацію шляху до безпечних місць в усіх закладах освіти;
  • у сховищах повинні бути всі умови для перебування та навчання;
  • у кожному освітньому закладі має бути тривожна кнопка на випадок надзвичайної ситуації.

Він зазначив, що діти з прифронтових та окупованих територій будуть навчатися в онлайні режимі.

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Структурам різного рівня – від міністерств до військових адміністрацій доручено організувати довезення дітей до шкіл та безпеку в закладах освіти.

Денис Шмигаль також заявив, що незабаром завершать розробку оновлених протоколів безпеки. Ними наразі займаються у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

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Перед впровадженням, їх затвердить місцева влада, а тоді з інформацією ознайомлять батьків та учнів. 

Прем'єр-міністр також зазначив, що влада рекомендує в університетах розпочати навчальний рік раніше – вже з 15 серпня. Але це не стосуватиметься перших курсів.


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