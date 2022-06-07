З 1 вересня школярі і студенти навчатимуться офлайн – МОН

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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7 червня 2022

З 1 вересня школярі та студенти повернуться на навчання до закладах освіти офлайн.

Про це повідомив заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко в ефірі всеукраїнського телемарафону 7 червня.

Він закликав усіх дітей "готуватися до офлайн-процесу в українській освіті".

"Хочу повідомити батькам, учням, студентам: 1 вересня освітній процес в Україні буде відновлено в режимі офлайн, і всі діти, студенти, учні мають піти до шкіл, університетів, коледжів, закладів профтехосвіти", – наголосив Вітренко.

З 1 вересня школярі та студенти навчатимуться офлайн. Фото: ArturVerkhovetskiy/Depositphotos

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За його словами, наразі Міністерство освіти і науки проводить аудит місць, які можна використовувати як бомбосховища для учнів у разі небезпеки. Також відомство розробить відповідні вимоги щодо укриттів та спеціалізованих шляхів евакуації до них.

"Буде проведена робота, що стосуватиметься як мінімум найпростіших укриттів у школах, їх матеріально технічного забезпечення, там є відповідні вимоги щодо наявності води, аптечок тощо.

У нас є в Україні школи з бомбосховищами. Окремо, якщо поряд зі школою є бомбосховища, мають бути розроблені і затверджені ДСНС спеціалізовані шляхи евакуації. Дана робота проводиться дуже активно", – розповів заступник глави МОН.

Також Вітренко повідомив, що МОН проведе зустріч з представниками регіональних управлінь освіти щодо озвучених питань. 

Нагадаємо, заступник міністра освіти і науки розповів, що відомство готує зміни до навчальних програм з чотирьох шкільних предметів. 

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