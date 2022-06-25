У Херсоні окупанти зламали хребет 70-річній волонтерці через відмову здати паспорт

У тимчасово окупованому Херсоні російська війська тероризують українців: вони жорстоко побили 70-річну журналістку і волонтерку Тетяну Антонюк.
За словами медиків, літній жінці зламали хребет через відмову віддати український паспорт при евакуації з міста.
Історію порятунку Тетяни розповіли у Першому медичному об’єднанні Львова.
"Напівпритомна, із переломом хребта, 70-річна Тетяна Антонюк ледь змогла залізти до автівки і втекти з ворожого блокпосту. Уже понад місяць жінка перебуває у нашій лікарні Св. Луки Першого медоб’єднання Львова", – кажуть медики.
Читайте також: Росіяни хочуть змусити людей себе полюбити. Як Херсон живе кілька місяців під окупацією
|70-річна волонтерка Тетяна Антонюк з Херсона. Фото: Перше медичне об'єднання Львова/Facebook
До травня Тетяна Антонюк категорично відмовлялася покидати окупований росіянами Херсон.
Виїхати погодилася лише після вмовлянь чоловіка, який воює в ЗСУ, кажуть лікарі.
|Літній жінці зламали хребет через відмову віддати український паспорт. Фото: Перше медичне об'єднання Львова/Facebook
Автомобіль, яким жінка виїжджала з сусідами, зупинили на російському блокпості.
"Нелюди відібрали у них всі цінні речі. Коли Тетяна відмовилася віддавати українського паспорта – це була її принципова позиція як українки – почали лупцювати. Втекти їй вдалося дивом", – кажуть лікарі.
У важкому стані евакуаційним потягом жінку доправили до Львова, у лікарню Святого Луки.
|Через травми 70-річна жінка частково втратила слух
Обстеження показало перелом хребта та сильні забої голови. Через травми 70-річна жінка частково втратила слух і не могла рухатися без сторонньої допомоги.
"Аби Тетяна ходила, нашим нейрохірургам довелося зробили складну вертебропластику, іншими словами – ввести у зламану ділянку спеціальний кістковий цемент", – розповідають медики.
|Після одужання Тетяна вона планує повернутися до волонтерства
Операція минула успішно – Тетяна вже підводиться з ліжка.
А після одужання вона якнайшвидше планує повернутися до волонтерства, додають лікарі.
Читайте також: Сафарі на людей: 5 історій тих, хто вижив в Ірпені та Бучі