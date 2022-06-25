У Херсоні окупанти зламали хребет 70-річній волонтерці через відмову здати паспорт

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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25 червня 2022

У тимчасово окупованому Херсоні російська війська тероризують українців: вони жорстоко побили 70-річну журналістку і волонтерку Тетяну Антонюк.

За словами медиків, літній жінці зламали хребет через відмову віддати український паспорт при евакуації з міста.

Історію порятунку Тетяни розповіли у Першому медичному об’єднанні Львова.

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"Напівпритомна, із переломом хребта, 70-річна Тетяна Антонюк ледь змогла залізти до автівки і втекти з ворожого блокпосту. Уже понад місяць жінка перебуває у нашій лікарні Св. Луки Першого медоб’єднання Львова", – кажуть медики.

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 70-річна волонтерка Тетяна Антонюк з Херсона. Фото: Перше медичне об'єднання Львова/Facebook

До травня Тетяна Антонюк категорично відмовлялася покидати окупований росіянами Херсон.

Виїхати погодилася лише після вмовлянь чоловіка, який воює в ЗСУ, кажуть лікарі.

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 Літній жінці зламали хребет через відмову віддати український паспорт. Фото: Перше медичне об'єднання Львова/Facebook

Автомобіль, яким жінка виїжджала з сусідами, зупинили на російському блокпості. 

"Нелюди відібрали у них всі цінні речі. Коли Тетяна відмовилася віддавати українського паспорта – це була її принципова позиція як українки – почали лупцювати. Втекти їй вдалося дивом", – кажуть лікарі.

У важкому стані евакуаційним потягом жінку доправили до Львова, у лікарню Святого Луки. 

 Через травми 70-річна жінка частково втратила слух

Обстеження показало перелом хребта та сильні забої голови. Через травми 70-річна жінка частково втратила слух і не могла рухатися без сторонньої допомоги. 

"Аби Тетяна ходила, нашим нейрохірургам довелося зробили складну вертебропластику, іншими словами – ввести у зламану ділянку спеціальний кістковий цемент", – розповідають медики.

 Після одужання Тетяна вона планує повернутися до волонтерства

Операція минула успішно – Тетяна вже підводиться з ліжка.

А після одужання вона якнайшвидше планує повернутися до волонтерства, додають лікарі.

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