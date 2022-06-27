До останнього не вірили, що загинув: історія киянина, якого вбила російська ракета в багатоповерхівці

26 червня після обстрілу житлового будинку у Києві загинув 37-річний Олексій Нікітін, а його дружину Катерину та дочку Женю рятувальники витягли з-під завалів.

Наразі життю матері та дитини нічого не загрожує. Однак Олексія дістали вже мертвим. Його рідні до останнього вірили, що сталася помилка і чоловік живий.

"Українська правда. Життя" поспілкувалася з подругою та родичкою загиблого Альоною Кравченко, яка розповіла історію вбитого російською ракетою киянина та його сім’ї.

Олексій та Альона дружили з дитинства: разом грали у пісочниці та ходили в один садок. Також вони пішли у паралельні класи однієї школи.

Олексій Нікітін

"Я дуже зраділа, коли дізналася, що ми з ним будемо ходити в одну школу. Мені одразу якось стало затишно, що мій друг завжди буде поряд", – згадує вона.

Жінка каже, що вони з Олексієм за все життя ніколи серйозно не сварилась. Згодом Альона одружилася з його братом – Андрієм.

Олексій працював адвокатом у державній установі. З майбутньою дружиною Катериною він познайомився через спільну подругу.

Катя переїхала в Київ з Москви, вона працювала у компанії Booking і її призначили керувати українським напрямком.

"Вона тут живе, мабуть, років 10", – каже Альона.

Катя та Олексій одружилися дуже швидко.

"Я пам'ятаю, що вони дуже поспішали одружитись, і в Києві їх не могли зареєструвати в такий короткий термін. І вони одружились, здається, в Вишгороді, там їх прийняли", – говорить Альона Кравченко.

За її словами, родина Нікітіних була позитивна та весела і мала багато друзів. Подружжя любило подорожувати, у них жили двоє котів і собака.

Дочка Каті і Олексія – Женя –займається гімнастикою, одного разу вона посіла перше місце у змаганнях серед своєї вікової категорії у Києві.

Альона розповідає, що Катя – росіянка, але патріотка України.

Катерина Нікітіна (Волкова)

"Як би це дивно не звучало. І живучи тут, вона з самого початку розуміла, яку жахливу брехню продукує Росія", – говорить Альона.

Коли почалася війна, Катя з Женею деякий час ховалися від обстрілів у метро, а згодом на евакуаційному потязі поїхали на захід України, а звідти – у Словаччину. У Київ вони повернулися півтора місяця тому.

Олексій нікуди з в Києва не виїжджав, він жив то вдома, то у своєї мами, щоб підтримати її у важкі часи.

Вранці 26 червня брату Олексія зателефонував його друг, він побачив інформацію в Telegram-каналах про те, куди прилетіла ракета.

У Альони та Андрія є квартира поруч, в одному ЖК, але в іншому будинку.

"Фото не було, і я почала писати в чат нашого будинку, люди мені відправили фото, і ми зрозуміли, що це будинок Олексія. Потім чоловік туди одразу поїхав, але його не пустили на територію", – згадує Альона.

Першою з-під завалів дістали Женю. Дівчинку відправили у "Охматдит", у неї були численні рани, забиття та садна. Згодом витягли і Катю, у квартирі знайшли також її прострелений прострочений паспорт громадянки РФ.

"Катя і Женя в порядку, враховуючи обставини. У Каті не зважаючи на те, що вона була привалена плитою, переломів нема. Струс мозку і забої. Женя також йде на поправку", – говорить Альона.

Родичі Олексія до останнього не вірили в його загибель. Однак у другій половині дня, коли рятувальники дістали його тіло з-під обломків, вже сумнів не було.

"Він мене називав Альона Олегівна. Завжди як подзвонить: "Добрий день Альона Олегівна"…

Ми постійно сміялися, жартували і дуркували. Я і зараз усміхаюсь, дивлячись на його фото. Крапають сльози і легка посмішка. Це був мій найліпший друг і дуже близька людина", – каже жінка.

Про Олексія в день його трагічної загибелі писали багато його друзів, вони також публікували його фото, на більшості з яких він усміхається, а навколо нього – компанія.

На більшості фото Олексій усміхався або жартував

Олександр Комаров пише, що також знав Олексія з дитинства, а в дорослому віці вони підтримували один з одним зв'язок.

"Восени ми бачилися. Сиділи компанією в кафе на Пушкінській у мирному Києві, жартували, пили, обговорювали всяке. А тепер його нема", – пише Олександр.

Друзі Олексія не хочуть, щоб він був просто невідомим чоловіком з повідомлень ЗМІ про ранковий ракетний обстріл, в результаті якого є загиблий.

"Льоша був яскравою, цікавою і харизматичною особистістю, фаховим юристом, був для багатьох опорою, впливав на своє оточення, і як це часто буває з такими як він, впливав навіть на тих, на кого сам не знав, що впливає", – розповідає Олександр.

Подруга Олексія Ольга Комарова, яка кілька років живе у Німеччині, згадує їхні зустрічі у Криму в 2003-му та у Києві у 2021.

"У російських ЗМІ вже називають розстріл київської багатоповерхівки постановою. Як хочеться, щоб цього разу вони були праві, і Олексій би був живий", – пише вона.

Олександр Комаров вважає, що атаками по мирних сім'ях росіяни руйнують наші особистісні світи.

"Зникає те, що було часткою твоєї дійсності, твого оточення, твого міста, твого життя. І в той же час – це за жодних обставин не зробить нас поблажливими. Це нас не залякає. Навпаки – ми станемо лютішими. Я розумію, що це не втішить, і не поверне втрати сім'ї і друзям. І тим не менш: ми помстимося", – пише він.