Як під час Голодомору: маріупольці змушені полювати на голубів через нестачу харчів

Жителям окупованого Маріуполя катастрофічно не вистачає харчів.
Тому вони встановлюють пастки на голубів з підручних матеріалів, йдеться у Telegram-каналі Маріупольської міської ради.
"Аби вижити, маріупольці почали встановлювати пастки для голубів. Так само люди робили під час голодомору 1932-1933 років.
Зокрема, такі пастки з‘явилися поблизу 17 МКР. Птахів, яких колись жителі підгодовували біля драмтеатру, стали вживати в їжу", – повідомляють у міськраді.
|Фото: Маріупольська міська рада
Маріупольцям, за словами мера, не вистачає не лише їжі, а й води.
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"Це знущання з людей, які до війни жили повноцінним життям – не знали що таке голод чи нестача питної води. Ці жахливі речі відбуваються у 21 сторіччі, у серці Європи, на очах усього світу", – заявив мер Вадим Бойченко.
Як зазначає директор Центру первинної медико-санітарної допомоги №3 Олександр Лазаренко, вживання м'яса вуличних птахів є небезпечним, оскільки воно може бути інфікованим. Найбільшу небезпеку це несе для дітей та людей похилого віку.
Через вживання м'яса голуба можна захворіти на:
- гістоплазмоз;
- енцефаліт;
- орнітоз;
- сальмонельоз;
- токсоплазмоз та інші небезпечні хвороби.
Оскільки в Маріуполі немає лікарень, де люди могли б отримати повноцінну медичну допомогу, ці хвороби можуть призвести навіть до летальних випадків.