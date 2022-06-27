Як під час Голодомору: маріупольці змушені полювати на голубів через нестачу харчів

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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27 червня 2022

Жителям окупованого Маріуполя катастрофічно не вистачає харчів. 

Тому вони встановлюють пастки на голубів з підручних матеріалів, йдеться у Telegram-каналі Маріупольської міської ради.

"Аби вижити, маріупольці почали встановлювати пастки для голубів. Так само люди робили під час голодомору 1932-1933 років. 

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Зокрема, такі пастки з‘явилися поблизу 17 МКР. Птахів, яких колись жителі підгодовували біля драмтеатру, стали вживати в їжу", – повідомляють у міськраді.

 Фото: Маріупольська міська рада

Маріупольцям, за словами мера, не вистачає не лише їжі, а й води.

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"Це знущання з людей, які до війни жили повноцінним життям – не знали що таке голод чи нестача питної води.  Ці жахливі речі відбуваються у 21 сторіччі, у серці Європи, на очах усього світу", – заявив мер Вадим Бойченко.

Як зазначає директор Центру первинної медико-санітарної допомоги №3 Олександр Лазаренко, вживання м'яса вуличних птахів є небезпечним, оскільки воно може бути інфікованим. Найбільшу небезпеку це несе для дітей та людей похилого віку.

Через вживання м'яса голуба можна захворіти на: 

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  • гістоплазмоз; 
  • енцефаліт;
  • орнітоз;
  • сальмонельоз; 
  • токсоплазмоз та інші небезпечні хвороби. 

Оскільки в Маріуполі немає лікарень, де люди могли б отримати повноцінну медичну допомогу, ці хвороби можуть призвести навіть до летальних випадків.


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