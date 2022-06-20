Через нестачу питної води в Маріуполі люди перебувають на межі смерті – мер

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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20 червня 2022

Жителі окупованого Маріуполя перебувають на межі виживання через нестачу питної води

Щоб раз на тиждень отримати воду від окупантів, українці стоять у чергах по 4-8 годин.

Про це розповів мер міста Вадим Бойченко, повідомляє Маріупольська міська рада у Telegram. 

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"Понад 100 тисяч людей, які досі залишаються у місті, не мають доступу до питної води. Вони знаходяться на межі смерті. 

Це гуманітарна катастрофа. Тому потрібно зробити все можливе щоб відкрити зелений коридор та врятувати людей", – сказав міський голова. 

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 Фото: Маріупольська міськрада

Вадим Бойченко додав, що росіяни й колаборанти також обмежили доступ жителів до їжі. 

При цьому місто залишається без світла, газу та системи водовідведення.

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Нагадаємо, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповідав, що окупанти видають їжу тільки за роботу, а молоді погрожують мобілізацією у ворожу армію.

Також росіяни забороняють українську мову, використовують дітей для пропаганди, вивозять книги з бібліотек та намагаються замести сліди своїх злочинів у Маріуполі.

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