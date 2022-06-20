Через нестачу питної води в Маріуполі люди перебувають на межі смерті – мер

Жителі окупованого Маріуполя перебувають на межі виживання через нестачу питної води.

Щоб раз на тиждень отримати воду від окупантів, українці стоять у чергах по 4-8 годин.

Про це розповів мер міста Вадим Бойченко, повідомляє Маріупольська міська рада у Telegram.

"Понад 100 тисяч людей, які досі залишаються у місті, не мають доступу до питної води. Вони знаходяться на межі смерті.

Це гуманітарна катастрофа. Тому потрібно зробити все можливе щоб відкрити зелений коридор та врятувати людей", – сказав міський голова.

Фото: Маріупольська міськрада

Вадим Бойченко додав, що росіяни й колаборанти також обмежили доступ жителів до їжі.

При цьому місто залишається без світла, газу та системи водовідведення.

Нагадаємо, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповідав, що окупанти видають їжу тільки за роботу, а молоді погрожують мобілізацією у ворожу армію.

Також росіяни забороняють українську мову, використовують дітей для пропаганди, вивозять книги з бібліотек та намагаються замести сліди своїх злочинів у Маріуполі.