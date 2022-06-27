У Львові знесуть кафе, яке відвідала Анджеліна Джолі – Садовий

У Львові знесуть кафе, яке прославилося після візиту американської голлівудської акторки та посла доброї волі ООН Анджеліни Джолі.

Про це заявив мер міста Андрій Садовий під час шоу "Культурна оборона".

Як пояснив міський голова Львова, заклад харчування – це МАФ, який встановили із порушеннями закону. Кафе демонтують навіть попри те, що туди завітала Джолі.

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Ведучі шоу жартома запитали Садового, чи кликав він на каву голлівудську зірку, на що мер відповів:

"Розумієте, в чому проблема? Цей МАФ незаконний. Його ми будемо демонтувати".

Анджеліна Джолі у львівській кав'ярні

При цьому мер Львова не відповів, чому кав'ярню ще не знесли і коли саме це станеться.

Нагадаємо, про візит Анджеліни Джолі до Львова стало відомо 30 квітня, коли українці почали активно поширювати у соцмережі фото та відео з акторкою, яку вони раптово зустріли в одній із місцевих кав'ярень.

Несподіваний візит Джолі до Львова став приводом для створення мемів, коли хлопець на ім'я Юлік не помітив зірку у тому ж кафе і проґавив можливість взяти автограф.

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Голлівудська зірка приїжджала до України з гуманітарною місією, а також відвідала поранених дітей, переселенців та волонтерів.