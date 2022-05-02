"Як сон наяву": 14-річний Юлік розповів, чому не помітив Анджеліну Джолі у кав’ярні

Журналістам вдалося розшукати хлопця, який не помітив у львівській кав'ярні голлівудську зірку Анджеліну Джолі, через що став зіркою десятків мемів у соцмережі.
14-річний Юліан, якого друзі називають Юліком, – львів'янин і закінчує 8 клас, йдеться у сюжеті "Сніданок з 1+1".
Хлопець "прославився", потрапивши на знімки відвідувачів місцевої кав'ярні, коли туди увійшла голлівудська кіноакторка.
У цей час Джолі роздавала автографи шанувальникам, а увагу Юліка повністю захопив смартфон.
|14-річний Юліан не помітив голлівудську зірку за власною спиною. Скриншот stories зі сторінки хлопця в Instagram
"Я сів за столик і краєм вуха чую, що хтось англійською розмовляє. Думав, якась американська знаменитість інстаграму. Ну і якось не помітив, не зрозумів, хто це. Не впізнав", – згадує хлопець.
Того дня Юлік опинився у кав'ярні випадково. Він їхав забирати колесо до свого велосипеда, однак потрібної маршрутки довго не було, тож хлопець вирішив зайти на кілька хвилин щось перекусити.
Хлопець розповів, чим займався у той момент, коли решта відвідувачів стояли у черзі за автографом голлівудської зірки:
"Я слухав музику в той момент і просто переглядав пости в інстаграмі".
|14-річний львів'янин розповів, чому не помітив голлівудську зірку у кав'ярні. Скриншот: Сніданок з 1+1
Юлік бачив багато фільмів з Анджеліною Джолі, та в житті вона – зовсім інша, каже хлопець.
"В реальності вона дуже красива. У фільмах інколи її так гримують, що рідна мама не впізнає", – наголошує школяр.
Того дня хлопець їхав додому з кав'ярні, не підозрюючи, що у цей момент соцмережі вибухали мемами про голлівудську зірку, яку не помітив львівський школяр.
"Я приїхав додому, а мені мама показує відео, що їй сусідка скинула.
Це як сон наяву. Нібито все реально і таке враження, що ти просто зараз прокинешся і цього всього не буде", – розповідає хлопець.
Наступного дня школяр отримав десятки повідомлень та дзвінків від рідних і друзів.
"Це той випадок, коли ти ніяких планів не будував, а популярність знайшла тебе", – розповідає львів'янин.
Також він почав збирати фотомеми про себе, адже за ніч з 30 квітня на 1 травня користувачі соцмереж їх створили десятки. Каже, що жарти українців його анітрохи не ображають.
"Немає на що ображатися. Люди просто діляться позитивом. Людям весело, немає на що злитися", – наголошує хлопець.
Мама хлопця, пані Мар'яна, розповіла місцевому виданню, що сину було приємно потрапити в один кадр зі знаменитістю.
"Сину було приємно, що він потрапив у кадр. Це і людина відома, і жінка прекрасна. Прибула з гарною місією. Ми спостерігаємо за тим, як світ нам допомагає. Всі ці моменти дуже приємні.
Іноді хотів би, аби щось таке трапилося, а не виходить… Син не часто буває в тому кафе. Це випадковість. Він був на Сихові у справах, зайшов перекусити", – пояснила жінка.
Мама хлопця зізналася, що Юлік шкодує про те, що не має автографа Анджеліни Джолі. Однак каже, що спільна фотографія – навіть краще.
|Анджеліна Джолі приїхала до України з гуманітарною місією. Фото: Максим Козицький
Юлік багато читає, непогано навчається у школі, малює та мріє стати телеведучим тревел-формату, йдеться у сюжеті.
Хлопець каже, що вдячний Анджеліні Джолі та всім, хто допомагає Україні у такий складний час.
"Дуже добре, що нас не кидають у такий тяжкий момент, допомагають нам.
Людина допомагає людині, а потім їй віддячують вдвічі більше. Всім, хто нам допомагав, треба дуже сильно віддячити", – наголошує підліток.
Нагадаємо, голлівудська кіноакторка Анджеліна Джолі приїхала до України з гуманітарною місією. Про її візит українці дізналися, коли акторка завітала до однієї з львівських кав’ярень. Тоді ж мережею почали ширитися фотомеми з Юліком, який не помітив Джолі.
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